Bianca Guaccero, non solo TV: ecco due ruoli iconici che hanno cambiato la sua carriera Bianca Guaccero non è soltanto una conduttrice televisiva: ha infatti conosciuto il successo al cinema e con alcune fiction poi diventate iconiche, ecco quali

Conduttrice, attrice, cantante, ballerina: Bianca Guaccero è un volto poliedrico del mondo dello spettacolo italiano, che in questi anni di carriera è riuscita a dimostrare un talento a 360 gradi. Forse il pubblico la conosce soprattutto nel ruolo di conduttrice, ma la verità è che Bianca ha recitato in molti film e fiction di successo, alcuni diventati iconici in Italia, come Faccia da Picasso o la serie Capri.

Bianca Guaccero, da Faccia da Picasso al successo con Capri

Nel 2000, una giovanissima Bianca Guaccero fa il suo debutto cinematografico in Faccia di Picasso, una commedia a tratti surreale diretta e interpretata da Massimo Ceccherini (che nel film interpreta se stesso). Bianca Guaccero veste qui un ruolo che, seppur non centrale, le permette di mettere in mostra la sua freschezza e la verve comica della quale è dotata (e che poi mostrerà anche negli anni successivi in TV). Se Faccia di Picasso – disponibile oggi in streaming su Mediaset Infinity e Prime Video – le apre le porte del cinema, è con la fiction televisiva Capri, andata in onda dal 2006 al 2010 su Rai 1, che Bianca Guaccero raggiunge però l’apice della popolarità, affermandosi come uno dei volti più amati della TV italiana.

Capri è una serie caratterizzata da un mix avvincente di mistero, intrighi familiari, amori tormentati, il tutto con lo sfondo della meravigliosa isola campana. In questa, Guaccero interpreta Carolina Scapece, una giovane donna caprese, inizialmente rivale della "forestiera" Vittoria Mari, ma il suo personaggio evolve, finendo al centro di molte situazioni intriganti. La serie è oggi disponibile in streaming su Raiplay.

Gli altri ruoli di successo dell’attrice

Oltre a questi due progetti chiave, la carriera di Bianca Guaccero è costellata di numerosi altri ruoli che ne hanno consolidato la posizione nel mondo dello spettacolo. Tra i film più noti in cui ha recitato si ricordano Streghe verso nord (del 2001) di Giovanni Veronesi, la commedia Si può fare l’amore vestiti? (2012) dove ha avuto un ruolo da protagonista, e più recentemente Il grande spirito (2019) di Sergio Rubini e la commedia La guerra dei nonni (2023) con Vincenzo Salemme. Sul fronte delle fiction televisive, invece, Bianca ha recitato in miniserie come Papa Giovanni – Ioannes XXIII (2002) e Assunta Spina (2006), quest’ultimo un adattamento in cui ha brillato nel ruolo della protagonista. Più di recente, l’abbiamo infine vista in Fino all’ultimo battito (2021).

