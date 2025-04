Stasera in TV (martedì 1° aprile), i consigli di Libero Magazine: Stefano De Martino sfida la Coppa Italia Su Rai 2 c'è la penultima puntata di Stasera tutto è possibile, mentre Canale 5 manda in onda la partita di calcio Empoli - Bologna.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

In questo 1° aprile, ancora tanti consigli per scegliere i migliori programmi da vedere stasera in Tv. Su Rai 1 va in scena una nuova puntata di Morgane Detective, mentre su Rai 2 c’è il penultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile, insieme a Stefano De Martino e la scanzonata compagnia di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e tanti ospiti come Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna, Andrea Pucci. Su Canale 5, invece, va in onda il calcio della Semifinale di Coppa Italia che vede sfidarsi Empoli – Bologna sul campo dello stadio Castellani. Infine, per chi non può fare a meno dell’attualità, Rete 4 trasmette una nuova puntata di È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer e la presenza fissa di Mauro Corona, mentre sul Nove c’è Wanna, il documentario sulle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto Wanna Marchi. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche