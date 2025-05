L’Eredità, Marco Liorni dilaga in prima serata: speciale ‘Tutti in viaggio’ con ospiti pazzeschi. Chi ci sarà Nello speciale de L'Eredità del 2 maggio, concorrenti vip pronti a mettersi in gioco, come Colombari e Parietti, e ospiti di rilievo quali Argentero e Grandi

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Dopo lo speciale dello scorso marzo, venerdì 2 maggio 2025, in prima serata su Rai Uno (ore 21:30), è prevista una nuova puntata de L’Eredità ricca di sorprese e concorrenti vip. L’Eredità – Tutti in Viaggio, condotto ancora una volta da Marco Liorni, vedrà personaggi famosi giocare singolarmente o in coppia per un totale di 6 concorrenti che si siederanno in altrettante postazioni allestite intorno al centro dello studio. Come si evince dal sottotitolo, il game show sarà tutto dedicato al tema del viaggio nelle sue varie declinazioni, anche visto che è proprio tempo di ‘ponti’ e che si avvicina l’estate. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata speciale del 2 maggio de L’Eredità.

Speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio: gli ospiti del 2 maggio 2025

Chi giocherà nel nuovo appuntamento in prima serata con L’Eredità? Durante la puntata classica del 30 aprile, Marco Liorni ha svelato le prime coppie in gara, ovvero i The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, Francesco Paolantoni e Barbara Foria, e Billy Costacurta con Martina Colombari. Gli altri concorrenti vip, annunciati l’1 maggio, sono Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Alba Parietti e Francesco Oppini, e Francesco Pannofino con Emanuela Rossi. I due ospiti della serata sono invece Luca Argentero e Irene Grandi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scaletta dello speciale de L’Eredità

La scaletta dei giochi dello speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio dovrebbe essere la seguente (salvo cambi dell’ultimo momento):

C’è o non c’è – con la successiva prima scalata e il passaggio montepremi al vincitore;

La prima manche de La Scossa – con la seconda scalata;

Canta che ti passa, gioco utile a incrementare il montepremi;

I fantastici 4 – con la terza scalata;

La seconda manche de La Scossa – con la quarta scalata;

Lo Spareggione – "U na o più manche solo in caso di parità di montepremi tra due o più Concorrenti o coppie di Concorrenti" si legge nel regolamento;

Il Triello (vi partecipano i tre concorrenti con il montepremi più alto);

Calci di rigore;

La Ghigliottina.

Nella puntata speciale, diversamente da quelle classiche, tutti e sei i concorrenti resteranno in gioco fino alla seconda manche de La Scossa (compresa la relativa scalata successiva), a meno che non sia necessario uno Spareggione per decidere chi potrà partecipare al Triello in caso di parità tra due o più concorrenti. Da regolamento, la "Ghigliottina" potrà essere risolta con l’aiuto degli altri concorrenti dello speciale, i quali avranno la possibilità di consigliare, tramite un altro cartoncino a loro fornito dal conduttore, la parola finale ai ‘Campioni’ di puntata per far sì che il montepremi accumulato non vada perso.

Il montepremi va in beneficenza

Ricordiamo che, come sempre, il montepremi che verrà accumulato, nel caso di vittoria alla Ghigliottina (se la risposta scritta sul cartoncino apposito sarà quella corretta), sarà interamente devoluto in beneficenza dalla Rai a Emergenza Sorrisi ETS, una onlus che si occupa di bambini affetti da malformazioni del viso dovute a ustioni, patologie, ferite di guerra.

Potrebbe interessarti anche