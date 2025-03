Martina Colombari senza filtri sul figlio Achille Costacurta: “Sta meglio, gli siamo stati vicini” In una lunga intervista l’ex Miss Italia si è raccontata a cuore aperto parlando anche del periodo difficile vissuto dalla sua famiglia: ecco le sue parole.

Di recente, l’attrice Martina Colombari si è raccontata tra le pagine del Corriere della Sera, parlando del rapporto con il marito Billy Costacurta, un’unione che dura ormai da quasi trent’anni, e del periodo difficile vissuto dal figlio Achille Costacurta. Dopo la partecipazione di Martina e Achille al noto programma Pechino Express, l’intera famiglia ha dovuto far fronte a molte critiche ricevute a seguito di particolari comportamenti dello stesso Achille. A distanza di tempo, la Colombari è quindi tornata sull’argomento raccontando in totale sincerità il difficile momento vissuto e il percorso intrapreso dal figlio per stare meglio: ecco le sue parole.

Martina Colombari racconta il periodo difficile del figlio Achille: "Gli sono stata vicina come potevo"

"Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime – ha raccontato Martina Colombari al Corriere della sera – Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio, gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini".

Nel periodo più complicato, Martina Colombari ha fortunatamente trovato persone che sono riuscite a supportarla nel modo giusto, aiutando il figlio a intraprendere il percorso adatto. Allo stesso tempo, però, l’attrice si è dovuta confrontare anche con pareri e critiche non sempre facili da digerire. "Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta", ha infatti sottolineato l’ex Miss Italia.

Martina Colombari: "Un genitore non è un carabiniere"

Questa esperienza con il figlio Achille ha portato Martina Colombari a riflessioni molto profonde e mai scontate. "Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo. Un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro. Seguo il dottor Mendolicchio, che è direttore sanitario del centro sui disturbi alimentari di Piancavallo. Ho amici con figli che ne soffrono, altri che invece hanno ragazzi che da anni non escono di casa… la condivisione è importante. E non dobbiamo giudicare. A volte sembra che tutti vogliano fare i genitori al posto tuo, sono tutti più bravi di te…".

