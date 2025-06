L’Eredità, finale con polemica: Liorni s’arrabbia e Biancamaria trionfa (da sconfitta). Web in rivolta: "Non è giusto" Nella puntata del 7 giugno, la finale del Torneo dei Super Campioni dell'edizione con sorpresa finale: Biancamaria vince e Giovanni fregato. Cosa è successo

Nella finale del Torneo dei Super Campioni de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 7 giugno, a vincere la targa del campione dell’edizione 2025 è BiancaMaria, anche se alla Ghigliottina ci arriva Giovanni, dopo un Triello con Antonio e Katia e i 100 secondi con quest’ultima. Ma vediamo cosa è successo nella puntata del 7 giugno e soprattutto perché ha vinto Biancamaria, nonostante non partecipasse alla manche finale del gioco.

L’Eredità, puntata 7 giugno 2025: cosa è successo

Nell’ultima puntata de L’Eredità – da oggi, domenica 8 giugno, inizia Reazione a Catena – arrivano al Triello prima Katia e Antonio e poi Giovanni, dopo una durissima sfida a due contro Christian, ma ad avere la meglio sono l’unica donna in gara e il campione in carica, Giovanni, mentre Antonio perde ancora una volta la possibilità di vincere il montepremi del valore di 190mila euro. In precedenza, proprio Giovanni si è reso di un siparietto poco piacevole nel corso della sfida con Biancamaria. Quest’ultima infatti non è riuscita a rispondere alla domanda: "Obi-Wan, personaggio di Guerre Stellari", ma mentre stava riflettendo Giovanni ha iniziato a fare una serie plateale di espressioni e a scuotere la testa, a voler sottolineare il suo stupore dovuto al fatto che la sua rivale non conoscesse la risposta (Kenobi). Un atteggiamento che non è piaciuto a Marco Liorni, che ha interrotto il gioco per riprenderlo: "Però Giovanni eh, non si fa. Non si fanno segni all’avversario, mi raccomando. Lo sapete", ha esclamato il conduttore con tono piccato.

Ai 100 secondi sia Giovanni che Katia fanno poche gaffe, ma la più clamorosa è quella di quest’ultima, perché alla domanda "Tim burton ha diretto quale serie tv ispirata alla famiglia Addams?" risponde "The Addams Family (che esiste ed è una serie animata, ndr)", mentre l’avversario sembra più ferrato sull’argomento e infatti non esita un attimo a dire "Mercoledì". Alla fine, è proprio Giovanni a meritare di essere al tavolo della Ghigliottina, visto che mantiene la mano di gioco per quasi tutto il tempo nei 100 secondi, rispondendo alla maggior parte dei quesiti in modo esatto.

Il campione in carica non eccelle alla Ghigliottina, indovinando i 5 indizi – "Entrare", Perché", "Cielo", "Cuore" e "Mille" – con due dimezzamenti del montepremi, il cui valore scende a 47.500 euro. A questo punto arriva il momento più difficile, la scelta della parola finale, e Giovanni punta su "Battito", ma prima di svelare la sua ‘soluzione’, Marco Liorni gli chiede: "Come è andata?", e il concorrente, poco convinto del termine scelto, scherza: "Credo farò i complimenti a Biancamaria!". Poi il conduttore svela: "Questa Ghigliottina mi sono divertito a scriverla io, ma per non influenzarti non te l’ho detto prima".

Al termine della manche, scopriamo che la parola giusta è "Grazie", e il concorrente arriva alla parola con l’aiuto di Liorni (e dopo un paio di gaffe, perché prima pensa ad "addio" e poi ad "arrivederci"): "Un momento emozionante quello in cui qualcosa finisce, in cui ti senti di voler dire qualcosa a qualcuno, di volerglielo dire col cuore. Prima di salutarci alla fine di un lungo lavoro, fatto di momento anche di soddisfazione, non vorresti dirlo una volta, ma mille". Ed è proprio in questo momento che Marco Liorni ringrazia il gruppo di lavoro, la produzione e il pubblico, chiudendo il discorso con queste parole: "Grazie di cuore a tutti voi che siete a casa, che ci avete fatto entrare ogni sera nelle vostre case, è stato veramente un onore".

Il campione in carica, avendo sbagliato la risposta, è quindi costretto a cedere il titolo di Super Campione 2025 a BiancaMaria, l’unica concorrente ad aver indovinato la Ghigliottina durante il Torneo: parliamo di 40mila euro. Infine, Marco Liorni le consegna la targa tra i ‘coriandoli’ dorati che cadono sulle teste di tutti i campionissimi del 2025.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata del 7 giugno 2025 de L’Eredità, non mancano le reazioni sui social di varia natura, ma quasi tutte positive: "Neanche sono stati capaci di scrivere sulla targa Super Campionessa. Brava BiancaMaria! Peccato per i pochi soldi in beneficenza", "La targa è stata un po’… Come dire… Economica?", "Meno male che inizia Reazione a Catena domani", "Peccato che si abbia raccolto poco di beneficenza. Ma sono contento per Biancamaria che è una ragazza dotata e simpatica, e Giovanni ha comunque giocato la parte del leone", "Grazie a tutti voi. Mi avete fatto compagnia", "Le migliori "professoresse" della storia del programma".

E ancora: "Speriamo che l’anno prossimo verranno confermate anche le professoresse, molto carine e svelte, a parte per il balletto", "I campioni una massa di seghe in questi giorni, solo Biancamaria è riuscita", "Comunque il premio del miglior campione sarebbe dovuto andare a prescindere a Gabriele per i suoi 300 mila euro e 33 puntate", "Alla fine, tutti ‘sti campioni, hanno azzeccato una sola ghigliottina".

Non mancano ulteriori polemiche sulla formula del Torneo dei campioni. Un utente protesta: "Non trovo regolare questa finale, cosa centra aver dato il titolo di campione a Biancamaria perché nel corso del torneo finale, in una puntata ha vinto più soldi!? E ridicolo e assurdo sia stato dato un titolo di campione solo(che poi a chiunque poteva capitare) per questo motivo economico e non per capacità intellettuale". E ancora: "Pessima finale, non mi è piaciuta per niente, stasera non ho neanche guardato la puntata. Quanto ai "campioni", no comment… solo un paio lo erano veramente. Gli altri dei miracolati. Contentissima che sia finita. Buona estate a tutti". E infine, diverse utenti sul hanno notato un pizzico di tensione eccessiva tra i finalisti durante la puntata. C’è chi ha scritto: "La finale non mi ha entusiasmato come speravo. L’atmosfera era troppo tesa e alcuni atteggiamenti eccessivamente competitivi hanno un po’ compromesso il piacere del gioco", e infine: "Vorrei scrivere un post per dire quello che ho percepito in questo torneo. Concorrenti molto competitivi e poco in sintonia tra di loro. È una gara e si giocano il titolo di campione, ma ho notato moooooolta tensione tra alcuni di loro. Non faccio nomi, ma secondo me due/tre di loro almeno, l’hanno vissuta male!!".

