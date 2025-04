Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: show di Nino Frassica da Mara Venier, Fialdini con Luisa Corna Le anticipazioni e gli ospiti dei programmi in onda oggi su Rai 1. Venier ospita nel suo studio anche Frassica e Claudia Koll. Fialdini accoglie Luisa Corna

Anche la domenica di Pasqua, 20 aprile 2025, Rai 1 regala al suo pubblico due appuntamenti imperdibili, diventati ormai una tradizione del pomeriggio italiano. Si comincia alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier torna in studio dopo la commozione della scorsa puntata legata alle condizioni di salute del marito. Con la sua consueta energia, accompagnerà i telespettatori tra interviste esclusive, attualità e momenti di leggerezza. A seguire, alle 17:00, sarà il turno di Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi vedranno la partecipazione di numerosi ospiti celebri del panorama dello spettacolo, pronti a raccontarsi tra emozioni, aneddoti e sorprese. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 20 aprile 2025

Il pomeriggio di questa domenica pasquale, prenderà avvio con Nino Frassica, che condividerà momenti divertenti della sua lunga carriera da comico e presenterà il nuovo show Festivallo, in onda in seconda serata su Rai 2 da martedì 29 aprile. A seguire, Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, le quali parleranno del loro rapporto e della loro vita personale e professionale. Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, presenterà il nuovo singolo Mi rituffo nella notte, uscito il 18 aprile. E poi, ancora, Carmen Russo, seconda classificata nello show Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti, racconterà la sua esperienza artistica e familiare, soffermandosi sul ruolo di madre e sul legame con il marito Enzo Paolo Turchi, che dura da oltre 40 anni.

Claudia Koll presenterà il suo nuovo libro Qualcosa di me, mentre Roberto Da Crema ripercorrerà la sua vita tra successi e momenti difficili. Il mago Silvan si esibirà con una grande illusione e il cantautore bolognese Marcello Romeo interpreterà Almeno pensami, brano scritto da Lucio Dalla nel 1987 e reso celebre da Ron.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo Domenica In, non cambiate canale perché andrà in onda Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. In studio, Donatella Rettore, cantautrice e attrice, simbolo di innovazione e originalità, pronta a raccontarsi a tutto tondo. Poi, sarà la volta di Luisa Corna, tornata sulle scene musicali con il suo nuovo singolo Il giorno giusto; e Margot Sikabonyi, conosciuta per il ruolo di Maria Martini nella celebre serie Un medico in famiglia, e oggi anche autrice di due libri. Non mancheranno poi Nonna Luigina, amatissima sui social dove condivide la vita quotidiana nella sua azienda agricola, e il nipote Davide Moia, che l’ha incoraggiata a intraprendere questa avventura digitale e che spesso appare con lei nei video che raccontano la loro giornata.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica, 20 aprile 2025, godetevi la Pasqua in compagnia di Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera. Il primo andrà in onda a partire dalle 14:00, il secondo alle 17:00. Potrete seguirli in diretta o in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

