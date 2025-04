Amici, proposta choc per Maria De Filippi. C’entra Enzo Paolo Turchi (ma è rebus Deborah Lettieri) Un noto coreografo, recentemente concorrente del Grande Fratello, si sarebbe offerto come professore nel talent di Canale 5. Ma le incognite restano parecchie. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

C’è aria di (possibili) stravolgimenti ad Amici. Il noto ballerino Enzo Paolo Turchi, recentemente in tv nelle vesti di concorrente del Grande Fratello, sarebbe infatti pronto a tornare protagonista come professore nel talent di Maria De Filippi. Lo ha fatto sapere lui stesso, presentando una candidatura inattesa al ruolo di giudice. Al momento, i prof. di ballo ad Amici sono Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. E sarebbe la Lettieri, secondo le prime indiscrezioni, quella più a rischio in vista della prossima stagione. Non tanto per demeriti, quanto per un feeling mai davvero decollato con il pubblico di affezionati. Ecco i dettagli qui sotto.

Amici, l’offerta di Enzo Paolo Turchi a Maria De Filippi

Ci sono offerte, anche in tv, che non si possono proprio rifiutare. E l’ultima uscita di Enzo Paolo Turchi parrebbe rientrare in questa categoria, dato l’appeal del ballerino e coreografo, l’esperienza decennale, e anche il bisogno (forse) di rinnovare il ‘parco’ professori all’interno del talent Amici. Come anticipato. Turchi sarebbe disposto a mettersi al servizio di Maria De Filippi come giudice e mentore dei prossimi talenti di Amici. Insomma vorrebbe tornare protagonista, perché sente di "avere ancora qualcosa da insegnare".

E in effetti il curriculum di Enzo Paolo è una garanzia. Per non parlare della ventata di aria fresca che porterebbe, o dell’enorme esperienza (anche) nelle vesti di insegnante in numerosi programmi. Recentemente lo abbiamo visto in difficoltà, nella casa del Grande Fratello, preso dai dubbi sulla sua relazione con Carmen Russo. Ma di dubbi in merito al ballo, e alla direzione della sua carriera, il 75enne Enzo Paolo Turchi non sembra averne affatto.

Il profilo di Turchi e il rebus Deborah Lettieri

Va poi tenuto in conto anche il profilo caratteriale di Turchi. Parliamo infatti di un personaggio unico nel suo genere. Pieno di verve, personalità, ma anche tecnica estrema, passione e disciplina. Insomma sarebbe difficile, per Maria De Filippi, trovare un nome più calzante per il suo tavolo di professori ad Amici. Ma resta comunque una grossa incognita da risolvere.

L’unica insegnante a poter partire, infatti, sembrerebbe Deborah Lettieri. Nel senso che non parrebbe apprezzatissima dal pubblico, soprattutto sui social, pur avendo imposto nel tempo un suo stile deciso e inconfondibile. Mentre non è plausibile, in un prossimo futuro, l’addio della veterana Alessandra Celentano. Né un forfeit da parte dell’amatissimo Emanuel Lo. Resta comunque da vedere quanto si dimostrerà forte la volontà di Enzo Paolo Turchi. E se Maria, che tutto vede e tutto decide, capirà di avere davvero bisogno di un nuovo protagonista ad Amici. Fino ad allora, restiamo in allerta e osserviamo.

