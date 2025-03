Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Venier 'scatena' la polemica Sanremo con Albano e Carlo Conti, Fialdini con Mannoia Le anticipazioni e gli ospiti dei programmi in onda oggi su Rai 1. Venier ospita nel suo studio anche Elodie e Marcuzzi. Fialdini accoglie Maurizio Battista

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Come di consueto, anche oggi, domenica 23 marzo 2025, Rai 1 propone due imperdibili appuntamenti molto amati dal pubblico italiano. Si parte alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier, dopo le lacrime versate nella scorsa puntata per la salute del marito, è pronta a tenere compagnia i telespettatori con interviste esclusive, approfondimenti di attualità e momenti di puro intrattenimento. Subito dopo, alle 17:00, sarà la volta di Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi ospiteranno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a condividere storie, emozioni e curiosità. Tra gli ospiti attesi Elodie, Rita Pavone, Alessia Marcuzzi, Maurizio Battista, Paolo Fox e tanti altri. Vediamo insieme le anticipazioni di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 23 marzo 2025

Il pomeriggio domenicale prenderà avvio con Domenica In, dove saranno presenti tanti volti famosi. La puntata si aprirà con Elodie, che si esibirà con Dimenticarsi alle 7 e un medley dei suoi successi (tra questi Due, Bagno a Mezzanotte e Tribale). Poi, Alessia Marcuzzi presenterà in anteprima il suo nuovo spettacolo Obbligo o verità, mentre Rita Pavone canterà il brano Niente (Resilienza 74) e parlerà del suo libro Gemma e le altre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel salotto di Venier ci sarà anche Al Bano, che racconterà aneddoti di carriera e vita privata, esibendosi in brani come Libertà e Felicità, accompagnato dal maestro Alterisio Paoletti. E chissà se il cantante pugliese lancerà qualche ‘frecciatina’ a Carlo Conti dopo l’esclusione da Sanremo. A seguire, Valerio Mastandrea presenterà il suo film Nonostante, in uscita il 27 marzo. In chiusura, le dieci showgirl di Ne vedremo delle belle (Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Angela Melillo, Matilde Brandi, Laura Freddi, Lorenza Mario, Adriana Volpe, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya.), condotto da Carlo Conti, torneranno in studio per commentare i momenti più divertenti della prima puntata.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Dopo Domenica In, sarà la volta di Francesca Fialdini con Da Noi a… Ruota Libera. In studio, Fiorella Mannoia, la quale ha ripreso il tour del suo spettacolo Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra, che attraverserà numerose città italiane. Il 3 e 4 giugno sarà protagonista alle Terme di Caracalla con l’evento speciale Semplicemente Fiorella. Maurizio Battista torna, invece, sul grande schermo con la commedia Tu quoque, in uscita il 3 aprile. Paolo Fox, celebre astrologo, propone le sue previsioni segno per segno, raccolte anche nel libro L’oroscopo 2025.

Tra gli ospiti, il piccolo Alessandro Gervasi, il pianista prodigio da 6 anni che ha incantato il pubblico all’ultimo Festival di Sanremo. Interpreterà Peppino di Capri da bambino nel film tv Champagne – Peppino di Capri, in onda su Rai 1 il 24 marzo. Nel cast anche l’attrice Antonia Truppo, che vestirà i panni della madre del celebre artista.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica 23 marzo 2025, non perdetevi un pomeriggio di grande intrattenimento su Rai 1! A partire dalle 14:00, andrà in onda Domenica In, seguito alle 17:00 da Da Noi… a Ruota Libera. Potrete seguirli in diretta o recuperarli on demand su RaiPlay. Un’occasione perfetta per rilassarsi e godersi la TV!

Potrebbe interessarti anche