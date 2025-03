Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Mara Venier si canta con Gigi D'Alessio, Fialdini con Barbara Bouchet Le anticipazioni e gli ospiti dei programmi in onda oggi su Rai 1. Mara Venier accoglie nel suo studio anche Gigi D'Alessio. Fialdini ospita Paola Minaccioni

Anche oggi, domenica 30 marzo 2025, Rai 1 propone due appuntamenti imperdibili per il pubblico italiano. Si inizia alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier intratterrà i telespettatori con interviste esclusive, approfondimenti di attualità e momenti di grande spettacolo. A seguire, alle 17:00, spazio a Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi ospiteranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, pronte a condividere storie ed emozioni con il pubblico. Tra gli ospiti Gigi D’Alessio, Patty Bravo, Matilda De Angelis, Ettore Bassi e tanti altri. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 30 marzo 2025

Il pomeriggio di Rai 1 inizia con Domenica In, dove saranno presenti tantissimi volti amati dal pubblico. La puntata si aprirà con Gigi D’Alessio, che racconterà la sua carriera e vita privata, esibendosi con alcuni successi, tra cui Quanti amori, Non dirgli mai e il suo ultimo singolo, Cattiveria e gelosia. Seguiranno Patty Pravo, che presenterà il suo nuovo brano Ho provato tutto (dal cantante Francesco Bianconi del gruppo rock Baustelle), e Roberto Vecchioni, che canterà Sogna ragazzo sogna e parlerà del suo ultimo libro L’orso bianco era nero. Spazio anche a Nunzia De Girolamo, la quale annuncerà il ritorno del programma Ciao Maschio, mentre Matilda De Angelis presenterà il film La vita da grandi, ispirato a una storia vera e in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Infine, Franco e Andrea Antonello parleranno delle iniziative per l’integrazione dei ragazzi autistici promosse dalla Onlus I Bambini delle Fate.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo Domenica In, non cambiate canale perché sarà la volta di Da Noi a… Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. La puntata ospiterà Barbara Bouchet, che si racconterà in un’intervista intima con la conduttrice. Seguiranno Paola Minaccioni, protagonista della commedia E poi si vede, ed Ettore Bassi, che presenterà il suo libro scritto con Debora Iannotta. E poi ancora, Amedeo Minghi parlerà del suo concerto del 28 aprile al Teatro Sistina e del suo nuovo album Anima Sbiadita. Infine, Miriam Dalmazio e Marco Rossetti introdurranno la serie Costanza, in onda su Rai 1 dal 30 marzo.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica 30 marzo 2025, non perdetevi un pomeriggio di puro intrattenimento su Rai 1! A partire dalle 14:00, vi aspetta Domenica In, seguito alle 17:00 da Da Noi… a Ruota Libera. Potete guardarli in diretta o recuperarli on demand su RaiPlay. Un’occasione perfetta per rilassarvi e godervi un po’ di tranquillità.

