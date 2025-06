Valeria Marini: "A Beautiful ho fatto me stessa, non mi daranno l'Oscar. L'amore? C'è qualcuno che mi piace" Si sfiora, simpaticamente lo scontro diplomatico quando Valeria Marini entra nello studio di Da Noi a Ruota Libera, ospite dell'ultima puntata di stagione del programma di Rai Uno.

Si sfiora, simpaticamente lo scontro diplomatico quando Valeria Marini entra nello studio di Da Noi a Ruota Libera, ospite dell’ultima puntata di stagione del programma di Rai Uno. Una puntata speciale, in cui la padrona di casa Francesca Fialdini è affiancata dal co-conduttore per un giorno Nek.

Valeria Marini a Da Noi a Ruota Libera: "Io giudice di un talent? Mi candido!"

Dicevamo della simpatica gaffe che sembra incombere sull’inizio dell’intervista di Valeria Marini a Francesca Fialdini. La conduttrice infatti, accoglie la showgirl facendole gli auguri per il compleanno festeggiato con una grande festa qualche giorno fa: "Auguri, abbiamo visto sui social la festa del tuo compleanno"" dice la conduttrice, e la sua ospite si affretta a precisare: "Sì, mi hanno fatto la festa a sorpresa in realtà" "Ah, ecco perché non ci hai invitato!", chiosa Fialdini, che evidentemente non è stata la sola, visto che Marini aggiunge: "Colgo l’occasione per dire a tutti che mi hanno fatto una festa a sorpresa, quindi recupereremo, ogni giorno dovrebbe essere un compleanno!" E visto che, poco dopo, le si chiede di darsi un voto per le sue abilità diplomatiche e sì dà un 7, possiamo dire sicuramente che è un voto meritato.

Valeria Marini arriva direttamente da Capri dove, nei giorni scorsi, è stata impegnata sul set delle nuove puntate italiane della soap opera Beautiful, un’esperienza di cui racconta:

"Torno da Capri che è sempre meravigliosa, sono stata all’Anema e Core su cui Netflix farà un documentario." e aggiunge, raccontando il suo impegno nella soap: "Ho fatto la guest star italiana, loro sono fantastici, soprattutto Brooke è una donna pazzesca: è bellissima fuori e dentro. Ho passato diverse serate con loro, sono stata benissimo. Ho interpretato me stessa, cioè non mi daranno l’Oscar ecco."

Poi una serie di domande a raffica, curiosità a cui Valeria Marini si presta a rispondere: quanto tempo ci mette a fare le valigie:"Dipende da giorni, sono abituata a fare le valige quindi faccio veloce. Scegliere un vestito invece, ci impiego tempo: lo metto, lo tengo, ne metto un altro…in tutto un paio di giorni. Però fare le valige è anche un po’ un antistress".

Quanto tempo dedica a cucinare: "Io adoro cucinare, ho fatto recentemente un programma in cui ho cucinato per 25 persone, ho fatto una specie di carbonara vegetale:"

E soprattutto, quanto tempo dedica all’amore? "Quello che se c’ho sotto le mani chi mi piace tanto, anche 24 ore. E in questo momento c’è qualcuno che mi piace." Insomma, la Valeriona nazionale svela che il suo cuore in questo momento batte per un nuovo amore: chi sarà il fortunato? Non lo sappiamo perché la showgirl non aggiunge alcun dettaglio.

Poi svela che dedica molto tempo anche a riflettere sulla vita: "In questo momento tanto. Non sembrerebbe, perché a me piace portare il sorriso, ma sono molto sensibile. Oggi viviamo un momento complicato, tutti i giorni sentiamo cosa molto brutte, e rifletto per molto tempo su cosa fare per migliorare".

Poi, dei bellissimi video di retrospettiva, che la vedono protagonista sul palco insieme a personaggi come Pippi Baudo e Raffaella Carrà, su cui dice: "quando stai in scena, con dei grandi così, poi prendi tutta la loro energia, poi erano tutte dirette e io funziono sempre meglio in diretta, proprio perché seguo l’onda delle emozioni".

