Teo Mammucari ritorno annunciato in tv: niente teatro, ecco cosa farà Teo Mammuccari pronto al ritorno in tv con il suo programma Lo Spaesato, si era preso una pausa dopo il disastro a Belve.

Fonte: Mediaset

Teo Mammucari è pronto al ritorno in tv dopo un periodo complicato che lo aveva portato a prendersi una pausa. La decisione di fermarsi è arrivata dopo la controversa intervista a Belve con Francesca Fagnani, che aveva scatenato una vera e propria gogna mediatica sui social. A questa si sono aggiunti altri problemi personali che hanno spinto il conduttore ad annullare il suo tour teatrale Appuntamento al Buio e a concentrarsi su se stesso. Ora, dopo alcuni mesi lontano dai riflettori, Mammucari è pronto a ripartire con un progetto televisivo.

Teo Mammucari ritorno in TV, tutti i dettagli

In un’intervista a TvBlog, Mammucari ha annunciato il suo ritorno su Rai 2 con la seconda stagione de Lo Spaesato: "Tornerò più forte di prima e voglio dedicarmi a questo", ha dichiarato con convinzione. Il programma, che aveva già conquistato il pubblico nella prima edizione con buoni ascolti e ottime recensioni, prevede otto nuovi episodi. Tuttavia, non è ancora stata comunicata una data ufficiale per la messa in onda.

Il teatro, invece, dovrà aspettare. Il tour di Appuntamento al Buio, che avrebbe dovuto toccare diverse città italiane tra gennaio e aprile 2025, è stato completamente annullato.

I motivi dello stop

Teo Mammucari ha spiegato che la sua pausa è stata dettata sia da motivi personali sia dalla pressione mediatica seguita all’intervista a Belve. "Mi sono fermato per quattro mesi per motivi privati legati alla fine di una relazione", ha rivelato. Ha evitato di entrare nei dettagli, ma ha sottolineato quanto sia stato importante proteggere la privacy della sua ex compagna, che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Il conduttore ha inoltre dichiarato di essere rimasto ferito dalle speculazioni e dalle notizie false circolate su di lui. "Ho letto tante cose che non corrispondono alla realtà. Voglio concentrarmi solo sul mio lavoro e lasciarmi tutto alle spalle", ha affermato.

Il disastro dell’intervista a Belve

L’intervista a Belve ha rappresentato un momento di grande difficoltà per Mammucari. Durante la puntata, il conduttore è apparso visibilmente infastidito dalle domande troppo personali di Francesca Fagnani, al punto da abbandonare lo studio. Questo gesto ha scatenato critiche e commenti negativi sui social, mettendolo al centro di una bufera mediatica.

Successivamente, Mammucari ha accusato il programma di aver montato l’intervista in modo da metterlo in cattiva luce, creando tensioni che hanno avuto ripercussioni anche nella sua vita privata. Nonostante tutto, il conduttore sembra deciso a voltare pagina e a concentrarsi sul suo ritorno in TV con Lo Spaesato, lasciando alle spalle polemiche e scandali.

