Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Fazio fa sul serio e arruola James Bond (Daniel Craig) e l'ex vincitore di Sanremo Oltre all'attore di James Bond ci sarà anche Antonio Albanese, in studio per presentare il suo primo romanzo, e lo scrittore Daniel Pennac.

La domenica sera senza Fabio Fazio non sarebbe la stessa, e quindi anche oggi, 30 aprile, Che Tempo Che Fa torna puntuale sul canale Nove con un nuovo appuntamento. Il talk alza il sipario come sempre alle 19.30 con Che Tempo Che Farà, e subito dopo si entra nel vivo della trasmissione con l’immancabile compagnia di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, e tutti gli ospiti della serata, tra cui l’attore inglese Daniel Craig e l’italianissimo Antonio Albanese. Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (30 marzo): Daniel Craig e Antonio Albanese

In questa domenica di fine marzo Fabio Fazio porta a Che Tempo Che Fa un’icona del cinema mondiale. Ospite nel salotto del talk, infatti, ci sarà Daniel Craig: l’attore, volto di ben 5 pellicole di James Bond, è in Italia per promuovere il film di Luca Guadagnino di cui è protagonista, ‘Queer‘, tratto dal romanzo breve di William S. Burroughs e in uscita nelle sale dal prossimo 17 aprile. Intervista poi a Antonio Albanese, anche lui ospite di Fazio per presentare il suo primo romanzo ‘La strada giovane‘. Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, l’angolo di Michele Serra, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro.

Che tempo che fa oggi ospiterà anche lo scrittore francese Daniel Pennac, che sbarcherà nello studio di Fazio insieme al giornalista Stefano Bartezzaghi, in occasione dell’uscita del loro primo libro insieme, "Le parole fanno il solletico". E ancora, spazio a Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 con il branco iconico Occidentali’s Karma.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

