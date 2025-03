Fabio Fazio e il tavolo 'extra-large' di Che Tempo Che Fa: sempre più caos e puntate infinite Il momento più originale dello show del conduttore, da qualche tempo, si sta trasformando in un 'ingorgo' di voci e ospiti. E il rischio è non capirci più nulla.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Il ‘tavolo’ di Che Tempo Che Fa è un’istituzione, nessuno vuole metterlo in dubbio. Ma negli ultimi tempi (basta un conteggio veloce) l’occasione si è trasformata in caciara, per così dire. Perché i posti al tavolo sono lievitati, fino a una cifra record di 14 sedie. E ormai gli ospiti fissi, da Paolantoni a Simona Ventura, passando per la sboccata (e per questo spassosa) Mara Maionchi, rischiano di ripetere sé stessi. Compreso il divertentissimo Ubaldo Pantani in versione Lapo. Mentre la durata dello show, ormai, sfonda regolarmente l’una di notte. Ecco i dettagli.

Che Tempo Che Fa, il caos al tavolo di Fabio Fazio

Urge un ‘rebranding’, come si dice oggi. Il tavolo di Che Tempo Che Fa, da anni vero momento topico dello show di Fazio, è diventato un caos. Sempre di più gli ospiti fissi, a cui si aggiungono quelli di puntata, spesso annunciati di corsa e quasi ignorati nel corso della chiacchierata. Si ha quasi l’impressione che, a furia di accontentare volti noti, il programma si sia riempito di nomi e facce identiche.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da Simona Ventura a Ubaldo Pantani, passando per Francesco Paolantoni e Maurizio Ferrini. E ancora, Mara Maionchi, Nino Frassica, Max Giusti e, di recente, pure un ritrovato Giucas Casella. Tutti fanno il coro attorno a Fazio, che in qualche modo prova a condurre mentre le voci si accavallano, le gag impazzano, e lo spettatore a casa non sa se ridere, oppure tapparsi le orecchie. Persino il bravissimo Pantani, sempre nelle vesti di uno stralunato Lapo, fatica a inventarsi qualcosa di nuovo e incisivo.

Un nuovo Maurizio Costanzo Show

Sembra quasi, insomma, che il tavolo di Che Tempo Che Fa si sia evoluto in una versione moderna del Maurizio Costanzo Show. Solo meno originale e più lungo del dovuto. Ormai è un ‘must’ staccare all’1.10 di notte, per dare modo a tutti gli ospiti (ma proprio tutti) di prendere parte al carnevale sul Nove. Ma il rischio è che anche gli spettatori più affezionati si stanchino.

Sarebbe meglio, forse, introdurre una ‘dieta dimagrante’ e ritornare a un numero consono di ospiti al tavolo. Meno voci ma più sostanza. Così che anche gli invitati di puntata possano trovare lo spazio che giustamente meritano. Mentre sui temi, sul nocciolo dello show, non ci sentiamo di esprimere critiche. Fabio Fazio ha già dimostrato ampiamente di essere un fuoriclasse con questo tipo di format. Basta tornare a un po’ di buon senso. Tutto qua.

Potrebbe interessarti anche