Che Tempo Che Fa, smacco alla Rai: Fazio 'ruba' la doppietta d'oro con Olly e Stefano De Martino Il vincitore di Sanremo e il golden boy della Tv di Stato saranno ospiti nel talk di canale Nove: cosa vedremo stasera.

A più di due settimane dalla finale di Sanremo 2025, e quindi ben lontani dalla regola che impedisce al vincitore del Festival di recarsi ospite in programmi non Rai, Olly sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa. Stasera, domenica 2 marzo, il 23enne che ha trionfato alla kermesse con ‘Balorda Nostalgia‘, sarà nel salotto di Fabio Fazio per raccontare la sua esperienza (e tanto altro) sul palco dell’Ariston. Con lui anche il golden boy della Tv di Stato, Stefano De Martino, di ritorno al talk dopo che a dicembre 2023 si era ritrovato a commentare le confessioni di Belen Rodriguez sui suoi presunti tradimenti.

Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Immancabile, anche la presenza di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, in ripresa dopo la pancreatite acuta che l’ha costretta a un ricovero ospedaliero. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (2 marzo): Stefano De Martino e Olly

È tutto pronto per una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Stasera Fabio Fazio torna sul Nove con un altro colpaccio in fatto di ospiti: in studio, infatti, ci saranno Olly e Stefano De Martino. Il primo, reduce dalla vittoria di Sanremo ora può prendere parte anche a programmi non Rai, cosa che il regolamento del Festival gli impediva di fare a ridosso della kermesse, un diktat che per molti suona come una norma ‘antiFazio‘, creata per impedire che il conduttore si accaparri le migliori interviste prima di altri.

Per Stefano De Martino, invece, sarà un ritorno nel salotto di CTCF, dopo l’ospitata a dicembre 2023 dove aveva anche commentato le dichiarazioni fatte dalla sua ex moglie, Belen Rodriguez, a Domenica In. Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di ‘Che Tempo Che Fa’, l’editoriale di Michele Serra, l’angolo di Edoardo Prati, lo spazio di Roberto Burioni, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono, Max Giusti, Gianluca Torre, Emanuela Fanelli, Gigi Marzullo, Giovanni Esposito, Giucas Casella.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

