Che Tempo Che Fa, le pagelle: Lorella Cuccarini come Rambo (8), Fabio Fazio suda freddo (6), la gaffe di Mara Maionchi (5) Promossi e bocciati della puntata di domenica 23 marzo dello storico programma di Fabio Fazio sul Nove

Nuova domenica, nuova serata in compagnia di Fabio Fazio e dei suoi prestigiosi ospiti accolti nel salotto di Che Tempo Che Fa, per dibattere dei temi più caldi dell’attualità, le notizie della settimana, ma anche per regalare agli spettatori momenti di spettacolo e grande intrattenimento.

Tra gli ospiti che hanno animato la lunga serata sul Nove, personaggi provenienti dal mondo della cultura, del giornalismo, delle istituzioni, dello spettacolo.

Come sempre la serata si è aperta con un ampio spazio dedicato all’attualità. Tra gli ospiti dell’anteprima Ernesto Maria Ruffini, nelle librerie dal 25 marzo con "Più uno. La politica dell’uguaglianza", la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini insieme a Roberto Burioni, nello spazio dedicato alla scienza e alla medicina. E ancora: il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, Fiorenza Sarzanini; Nello Scavo; Cecilia Sala e Massimo Giannini;

Subito dopo si è aperto l’ampio spazio dedicato allo spettacolo con le interviste a tu per tu di Fabio Fazio, che ha visto protagonisti Luca Zingaretti, Lorella Cuccarini e Lucio Corsi. Dopo il consueto spazio di Luciana Littizzetto, per chiudere in leggerezza il consueto momento de Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: torna anche al Tavolo Lorella Cuccarini; Rose Villain, Max Biaggi, Herbert Ballerina, Raul Cremona, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle meno di questa lunga domenica sera con Fabio Fazio e gli ospiti di Che Tempo Che Fa, con le pagelle di domenica 23 marzo.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 23 marzo

Lorella Cuccarini, voto: 8. "A quasi 60 anni i tempi di recupero sono un po’ diversi rispetto a 20". Esordisce così, nello studio di Che Tempo Che Fa, Lorella Cuccarini, reduce dall’ennesima turnè teatrale e al momento impegnata come prof della scuola di Amici di Maria De Filippi che, in questa domenica, nella lunga intervista con Fabio Fazio ripercorre i suoi 40 anni di carriera. Si parte proprio parlando del suo ruolo ad Amici: Lorella Cuccarini ribadisce il suo essere mamma chioccia , dicendo: "Io sono anche madre, quindi uso tutti gli strumenti per parlare con i ragazzi". Dice poi che Maria De Filippi "ha sempre ragione. La stimo è una grande professionista, c’è veramente, c’è per tutti. Ti guarda negli occhi e capisce se c’è qualcosa che non va. Oh c’ha sempre ragione lei, non sbaglia mai". Dice Fabio Fazio della sua ospite: "è una specie di Rambo, ha lavorato in condizioni assurde". Poi racconta che una volta la showgirl è caduta a Domenica In e, per continuare ad andare in onda, si è andata a fare ricucire da un medico sul tavolo della sartoria. Poi Lorella Cuccarini racconta che il coreografo Gino Landi l’ha mandata al Pronto Soccorso diverse volte, che ha sbattuto la testa due e tre volte, e per questo una volta è finita anche all’ospedale. "Mi sono fatta male tante volte, ma mai traumi veramente seri". Infine racconta il primo incontro con il suo mito Raffaella Carrà "a 12 o 13 anni, ero talmente emozionata che mi è venuta l’orticaria".

Lucio Corsi come i Blues Brothers, voto: 8. Il mondo poetico di Lucio Corsi è nato "per rendere le mie giornate con più divertenti". A raccontarlo è il cantautore in una intervista a Fabio Fazio che è davvero una full immersion in una immaginazione ricchissima, poetica e colorata. "Volevo fare il paleontologo", racconta, "ma poi ho incontrato la musica. Tutto è iniziato dal film Blues Brothers: io volevo essere come Elwood Blues, ecco perché suono la fisarmonica". Insomma, il film con Dan Akroyd e John Belushi ci ha regalato un nuovo cantautore di grande creatività.

Fabio Fazio, trema: 6. Un voto di solidarietà per Fabio Fazio, che ogni settimana ha il suo bel da fare per arginare l’esplosiva Luciana Littizzetto e stasera fatica più del solito quando la comica parla di depilazione totale femminile, e va anche molto oltre. Battute che fanno sudare freddo il conduttore, che sottolinea: "Abbiamo attraversato quattro reti… non ce ne sono più. Vedi tu". E poco dopo, quando la comica non sembra volersi fermare su un terreno spinosissimo sbotta, esasperato: "Luciana basta!". C’è da dire che questo è un gioco delle parti che si ripete ogni settimana, ma questa domenica l’appello a tagliare su un argomento troppo rischioso, ci è sembrato più spontaneo e vero del solito.

Mara Maionchi e la gaffe sull’Eurovision, voto: 5. Conclusa la sua intervista a tu per tu con Fabio Fazio, Lucio Corsi viene raggiunto da Mara Maionchi che gli fa molti complimenti per la sua musica e il suo lavoro. Il conduttore, in vista della partecipazione di Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest il prossimo 17 maggio, chiede a Maionchi di dargli qualche consiglio perchè, sottolinea, di Esc lei ne ha fatti due. Al che Mara Maionchi precisa, con convinzione "No, no, io l’ho fatto una sola volta". Dopo un controllo si scopre però che ad avere ragione era Fabio Fazio: Mara Maionchi ha effettivamente fatto due edizioni dell’Eurovision Song Contest, una a Malmoe e l’altra a Liverpool. La produttrice scherza a questo punto: "Allora sono due, questo ti dice quanto poco mi abbia segnato questa esperienza". Una battuta che ci riporta allo scorso maggio quando effettivamente, Mara Maionchi era molto attesa come commentatrice al fianco di Gabriele Corsi, ma la sua presenza risultò piuttosto evanescente. E con questa gaffe, ci conferma quello che pensavamo l’anno scorso: che sembrava piuttosto distratta e disinteressata al tutto.

