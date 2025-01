Luciana Littizzetto: chi è l'ex marito, il musicista Davide Graziano Chi l'è Davide Graziano, ex marito della nota conduttrice: musicista, produttore e la storia di un matrimonio rifiutato che ha segnato la sua vita privata

Luciana Littizzetto, comica e celebre volto della televisione italiana, è molto attenta a mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Nonostante la sua grande popolarità, l’artista ha sempre scelto di condividere con il pubblico solo alcuni dettagli della sua vita personale. Tra questi, la relazione con il suo ex compagno, il musicista Davide Graziano, ha suscitato grande interesse. Scopriamo qualcosa in più su di lui, la sua carriera musicale e la vita condivisa con Luciana, che ha portato alla crescita di una famiglia allargata.

La carriera musicale di Davide Graziano

Davide Graziano, nato a Pinerolo, è un musicista di talento e produttore che ha fatto parte di band molto conosciute, come gli Africa Unite, un gruppo reggae che ha fatto la storia della musica italiana. Dal 1991 al 2010, Graziano ha suonato come batterista nella band, che ha contribuito a rendere celebre anche al di fuori dei confini nazionali. Dopo aver lasciato gli Africa Unite, Graziano ha proseguito la sua carriera come session man, collaborando con artisti di rilievo come Vinicio Capossela e Annalisa. Parallelamente alla sua carriera musicale, ha intrapreso anche un progetto fotografico con Riccardo Giordano, creando Moodypix, un’iniziativa che unisce musica e fotografia.

Nonostante la sua carriera di successo, la vita privata di Graziano è stata meno sotto i riflettori. La sua relazione con Luciana Littizzetto, durata oltre vent’anni, è sempre stata mantenuta lontana dai media. Nel corso della loro lunga relazione, Davide Graziano propose a Luciana Littizzetto di sposarlo, ma lei rifiutò. La comica torinese ha sempre dichiarato di non credere nell’istituzione del matrimonio, scelta che ha influenzato anche la loro situazione familiare, in particolare l’affido dei figli. "Mi spiace che le istituzioni non supportino affatto i genitori affidatari: tu sei visto come la soluzione a un problema e basta, invece avremmo bisogno di essere sostenuti e rispettati", ha dichiarato.

La separazione e l’impegno con i figli adottivi

Nel corso degli anni, Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno intrapreso un cammino importante: l’affido dei bambini. Nel 2018, la coppia ha ricevuto l’affido di due fratelli di origine macedone, Vanessa e Jordan, che avevano rispettivamente 12 e 9 anni al momento dell’adozione. Luciana ha raccontato con emozione in una intervista a Domenica In che quando ha comunicato a Graziano l’affido dei due bambini, lui reagì con entusiasmo, dicendo: "Speriamo che cada l’aereo", un modo di esprimere la sua felicità. Tuttavia, proprio in coincidenza con questo momento di gioia familiare, la malattia ha colpito la loro relazione.

Luciana ha rivelato che, mentre stava vivendo questo periodo di crescita familiare, la malattia di Graziano ha cambiato le carte in tavola. La coppia ha deciso di separarsi nel dicembre 2018. Graziano continua a lavorare nel mondo della musica e della fotografia, mentre Luciana ha scelto di crescere i figli da sola nella sua casa torinese, nel quartiere Borgo Po. Oggi, Vanessa e Jordan sono cresciuti: Vanessa ha 23 anni ed è laureata in design, mentre Jordan ha 20 anni e lavora come assistente di produzione. Luciana continua a vivere con i suoi figli, affermando che sono il centro della sua vita e che li considera il suo "senso di vita".

