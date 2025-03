Festa del papà, da Fabio Fazio alle lacrime di Sonia Bruganelli: i messaggi (tenerissimi) dei vip Da Fedez, Jovanotti e Lino Banfi a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fino ad Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo: la festa del 19 marzo sui social

È la festa del papà e anche sui social è tempo di fare gli auguri ai propri genitori. In occasione di San Giuseppe, infatti, oggi mercoledì 19 marzo 2025 si festeggia la figura del padre e anche tra i vip non sono mancati gli auguri sul web, da quelli più toccanti ed emozionanti fino alle riflessioni più scherzose. Da Fabio Fazio a Sonia Bruganelli, dal mondo della televisione e dello spettacolo fino a quello della musica: scopriamo tutti i post dedicati alla festa del papà.

19 marzo: le parole di Fabio Fazio e il ricordo commosso di Sonia Bruganelli

La festa del papà – come anticipato – è stata celebrata anche e soprattutto sui social, dove tantissimi vip hanno dedicato post e storie al proprio genitore. Tra i ricordi più toccanti c’è sicuramente quello di Sonia Bruganelli, che ha pubblicato una foto del padre Massimo (scomparso nel 2019) a bordo campo, intento ad allenare e guidare la sua squadra: "Io ti immagino così anche lassù" le parole commosse dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

C’è anche chi, ovviamente, da figlio è passato a essere padre, il ‘festeggiato’ di oggi. Tra questi c’è Fabio Fazio, che con un post su Instagram ha riflettutto proprio sulla sua ‘nuova’ vita dopo la nascita di Michele e Caterina. "Diventando padre è cambiato tutto. Anche prima non ero una persona concentrata solo su sé stessa e il lavoro, però con i figli tutto diventa diverso. I figli aiutano ad avere una visione relativa delle cose. Un qualunque problema dei miei figli è più importante di qualunque problema mio" ha raccontato il conduttore di Che Tempo Che Fa, aggiungendo: "Non potrei mai rinunciare a passare del tempo con loro, a guardarli. Per vederli crescere, per capire come reagiscono alle cose. Ci conviene apprezzare le cose che abbiamo, finché le abbiamo. Buona festa del papà".

La festa del papà dei vip: da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ad Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La festa del 19 marzo 2025 è ancora più importante in casa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che, dopo il dolore per la scomparsa di Eleonora Giorgi, sono uniti più che mai dall’amore per il figlio Gabriele, nato nel 2022. "Tanti auguri al papà che ho ‘sceltoì dal primo istante in cui i nostri sguardi si sono incrociati" ha scritto Clizia sui social. Auguri anche a Goffredo Cerza da parte di Aurora Ramazzotti e del piccolo Cesare ("Buona festa del papà. Ti amiamo tanto") e anche da parte di Rosanna Banfi a a papà Lino (che oggi ha pianto la morte di Nadia Cassini). ma non sono mancate le celebrazioni anche nel mondo della musica. "Buona festa del babbo" le parole di Teresa Cherubini (con tanto di maglietta con la scritta "Il mio babbo spacca") al padre Jovanotti. "Questo 19 marzo ogni anno mi piace di più" il post di Alex Britti con la foto abbracciato al figlio Edoardo. Fedez ha condiviso il suo brano dedicato al figlio Leone (che oggi compie anche gli anni) "Prima di ogni cosa", mentre Vasco Rossi ha ricordato il padre Giovanni, scomparso nel 1979: "Mio padre era il punto di riferimento. Carattere forte, testone, testardo, duro, sicuro".

