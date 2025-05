Che Tempo Che Fa, Fazio sfida Report con due super ospiti: c’è Luca Argentero e l’ex vincitore di Sanremo Le anticipazioni della puntata di Che tempo che fa in onda stasera – domenica 11 maggio 2025 – sul Nove: tra gli ospiti Brignano e la moglie Flora Canto.

Nuovo e immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, stasera 11 maggio 2025, dalle 19:30. La simpaticissima comitiva del talk show di Nove, capitanata da Fabio Fazio, terrà compagnia i telespettatori con nuove interviste. Si entrerà poi nel cuore della trasmissione con l’irrinunciabile presenza di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e gli ospiti speciali della serata, tra cui spiccano Luca Argentero e Marco Mengoni. Non mancheranno naturalmente anche i volti celebri dell’iconico Tavolo: Nino Frassica insieme ai suoi compagni di viaggio Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni della puntata di CTCF che stasera sfiderà nuovamente Report, di ritorno su Rai 3 dop la lunga sosta invernale.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (11 maggio 2025)

Questa sera, domenica 11 maggio 2025, come di consueto, torna un nuovissimo appuntamento con Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, il quale ospiterà volti celebri del mondo dello spettacolo e non solo. La puntata inizierà con Luca Argentero, che celebra vent’anni di carriera. In studio anche Enrico Brignano, in tournée da giugno con il one man show Bello di Mamma, articolato in 22 tappe. Brignano sarà accompagnato dalla moglie Flora Canto, impegnata nei teatri con lo spettacolo musicale Me la canto e me la sogno e nel musical Cantando sotto la pioggia, dove interpreta Kathy Selden; e Marco Mengoni, il quale sarà protagonista del tour Marco negli Stadi 2025, al via da Napoli dopo la data zero del 21 giugno, con già 500mila biglietti venduti. A novembre partirà per il tour europeo Marco Mengoni Live in Europe. In oltre 15 anni di carriera ha ottenuto 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream, 8 album in studio e 10 tour.

Nel corso della puntata, Fazio ospiterà anche Davide Banzato, Don Mattia Ferrari (Mediterranea Saving Humans), Marco Varvello (Rai UK e autore del libro Londra, i luoghi di potere), Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea (in uscita con il libro E non scappare mai), l’inviato di Nello Scavo (Avvenire), i microbiologi Claudio Bandi e Roberto Burioni, e il giornalista e scrittore Michele Serra. A chiudere la serata, il consueto appuntamento con Che tempo che fa – Il Tavolo, insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Quando e dove vedere Che Tempo Che Fa

Se non volete perdere l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, sintonizzatevi stasera, domenica 11 maggio 2025, su Nove, dalle 19:30. Potrete seguire la puntata anche in streaming sul sito ufficiale del canale.

