Che Tempo Che Fa, Fazio ci riprova con Whoopi Goldberg e c'è anche Ligabue L'attrice hollywoodiana torna ospite nel talk di canale Nove per parlare di Sister Act 3: cosa vedremo.

Grande ritorno a Che Tempo Che Fa. Questa sera, domenica 13 aprile 2025, nel salotto di Fabio Fazio sul Nove, ci sarà di nuovo Whoopi Goldberg. La star hollywoodiana, fu già ospite nel talk lo scorso 24 novembre, quando presentò il suo memoir ‘Frammenti di memoria‘ (Longanesi), e stasera ci racconterà qualcosa di più del nuovo capitolo di Sister Act, il terzo. Ovviamente, non mancheranno neppure tutti gli ospiti del cast fisso del programma. Torneranno anche stasera, quindi, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e le facce amiche di Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (13 aprile): torna Whoopi Goldberg

Ancora aria di Hollywood a Che Tempo Che Fa. Dopo una prima ospitata il 24 novembre scorso, nel talk cult di Fabio Fazio torna Whoopi Goldberg, la star hollywoodiana tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito lo status di EGOT, cioè la vittoria in tutti e quattro i principali premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). L’attrice, quasi sicuramente, racconterà al pubblico come stanno procedendo i lavori per l’attesissimo nuovo capitolo di Sister Act 3.

Spazio poi a Giorgio Panariello, in arrivo nei cinema con il film "Incanto", una fiaba sull’importanza dell’immaginazione e sulla gentilezza, e al regista Luca Guadagnino, nelle sale dal 17 aprile con il suo nuovo attesissimo film "Queer", con Daniel Craig nel ruolo del protagonista.

E ancora, oggi a Che tempo che fa Fazio celebrerà anche Ligabue, l’iconico rocker che nel 2025 festeggia 35 anni di carriera e 30 anni dall’uscita dell’album "Buon Compleanno Elvis" e dell’intramontabile canzone "Certe notti". Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, l’editoriale di Michele Serra, l’angolo di Edoardo Prati, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

