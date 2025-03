Che Tempo Che Fa, Lorella Cuccarini sbarca da Fazio dopo Amici: cosa vedremo stasera Oltre alla celebre showgirl, nel salotto del talk ritorno anche Lucio Corsi per presentare il suo nuovo album: tutte le anticipazioni.

Anche questa domenica sera, 23 marzo 2025, Fabio Fazio torna per fare compagnia al pubblico del canale Nove con il suo Che Tempo Che Fa. Il talk alza il sipario come sempre alle 19.30 con Che Tempo Che Farà, per poi entrare nel vivo della trasmissione con l’immancabile compagnia di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, e tutti gli ospiti della serata, tra cui ci sarà Lorella Cuccarini, fresca della prima puntata del Serale di Amici. Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (23 marzo): c’è Lorella Cuccarini

In questa nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda stasera sul Nove, insieme a Fabio Fazio e alla sua allegra brigata ci sarà anche Lorella Cuccarini. La showgirl sarà ospite nel salotto del talk per festeggiare i suoi primi 40 anni di carriera, dopo che ieri sera l’abbiamo vista su Canale 5 nella prima puntata del Serale di Amici 24, a capitare il suo team insieme a Emanuel Lo. Gradito ritorno a CTCF, invece, per Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo con il brano Volevo essere un duro ( di cui presenterà l’album), e concorrente per l’Italia all’Eurovision Song Contest dopo la rinuncia di Olly.

Spazio anche Luca Zingaretti, volto iconico de Il Commissario Montalbano, che si prepara a debuttare alla regia con il film La casa degli sguardi, film atteso nelle dal 10 aprile ed è tratto dal romanzo omonimo del poeta Daniele Mencarelli. Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, l’angolo di Michele Serra, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti. Ci sarà anche Rose Villain, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo con Fuorilegge.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

