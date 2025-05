Che Tempo Che Fa, Fazio sfida De Martino con Elodie e Francesco Totti: cosa vedremo Dopo una pausa di due settimane, il talk torna con una puntata inedita e tante novità, come il nuovo album della cantante romana, 'Mi Ami Mi Odi'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo due settimane di pausa per Pasqua, in cui è andato in onda con i The Best di questa stagione, oggi torna Che Tempo Che Fa. Stasera, domenica 4 maggio 2025, l’allegra comitiva del talk, capitanata da Fabio Fazio, riprende il suo consueto appuntamento sul Nove a partire dalle 19.30 con ‘Che Tempo Che Farà‘, per poi entrare nel vivo della trasmissione con l’immancabile compagnia di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, e tutti gli ospiti della serata, tra cui Elodie e Francesco Totti. Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (4 maggio): Elodie e Francesco Totti

Finite le festività pasquali, Che Tempo Che Fa torna alla grande con un nuovo inedito appuntamento. Questa sera, infatti, mentre su Canale 5 Ilary Blasi andrà in onda con la quarta puntata di The Couple – Una vittoria per due, Fabio Fazio riparte con due grandi ospiti: Elodie e Francesco Totti. Per la cantante è un gradito ritorno nel talk di canale Nove, dove questa volta presenterà il suo nuovo album Mi Ami Mi Odi e, ovviamente, non potrà mancare una sua performance Live.

Anche per l’eterno numero 10 della Roma, è un ritorno a CTCF, e sarà l’occasione per celebrare la sua carriera calcistica dopo essere stato inserito nel ‘FIFA 100′, l’elenco dei più grandi calciatori viventi della storia del calcio stilato da Pelé nel 2004, ma anche per parlare un po’ del suo futuro. Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di Che Tempo Che Fa, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, l’angolo di Michele Serra, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

