Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio chiude col botto e tre ospiti pazzeschi: le anticipazioni Noemi, Renzo Arbore ed Elly Schlein sono i tre personaggi che chiuderanno la stagione di CTCF: cosa vedremo stasera.

Ultima puntata di stagione per Che Tempo Che Fa. Questa sera, domenica 18 maggio 2025, il talk del canale Nove va in scena con l’appuntamento conclusivo di quella che è stata un’edizione di successo in termini di ascolti. A partire dalle 19.30 con il momento dedicato a ‘Che Tempo Che Farà‘, si entrerà nel vivo della trasmissione con l’immancabile compagnia di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, e tutti gli ospiti della serata, tra cui Noemi, Renzo Arbore ed Elly Schlein. Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (18 maggio): Elly Schlein, Renzo Arbore e Noemi

Chiude con il botto quest’ultima stagione di Che Tempo Che Fa sul Nove. Il talk di Fabio Fazio si accinge a terminare la terza stagione consecutiva sulla rete Discovery, dove ha trovato nuova casa dopo l’addio alla Rai nel 2023, e lo farà con tre super ospiti. Tra loro Noemi, reduce dalla conduzione del Primo Maggio e pronta a esibirsi col suo nuovo singolo ‘Non Sono Io‘, e Renzo Arbore, per celebrare i 40 anni di ‘Quelli della notte‘, varietà cult da lui ideato insieme a Ugo Porcelli che ha cambiato la storia della televisione italiana.

Infine, presente in quest’ultima puntata anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di ‘Che Tempo Che Fa’, l’editoriale di Michele Serra, lo spazio di Roberto Burioni dedicato alla scienza, la letterina di Luciana Littizzetto e ovviamente, l’appuntamento ormai cult con il Tavolo e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Max Giusti.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

