Stefano De Martino, alla Rai non basta il solito Affari Tuoi e chiede gli 'straordinari': cosa sappiamo Il conduttore macina-ascolti dell’access prime time di Rai 1 tornerà protagonista di un nuovo speciale in prima serata al timone del game show: ecco quando

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Stefano De Martino torna nella prima serata di Rai 1. Il conduttore macina-ascolti dell’access sarà protagonista di una un altro prime time al timone di Affari Tuoi. Sulla scia del successo del game show (e di Stasera tutto è possibile su Rai 2), infatti, De Martino condurrà un nuovo speciale il prossimo maggio e non è da escludere la presenza di alcuni vip nel programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino e Affari Tuoi tornano in prima serata

Rai ha deciso di ‘concedersi’ il bis. Proprio come accaduto lo scorso 6 gennaio in occasione del giorno dell’Epifania, quando Stefano De Martino fu protagonista della prima serata di Rai 1 alla guida dello speciale Affari Tuoi – Lotteria Italia, viale Mazzini avrebbe scelto di riproporre l’amato game show per un altro prime time. A rivelarlo è un retroscena lanciato da TvBlog, che parla di una maxi-puntata di oltre 3 ore fissata per il prossimo 6 maggio: "Affari Tuoi si prepara a sbarcare di nuovo nella prima serata di Rai 1. Anzi, ad occupare tutta la prima serata con una puntata lunga che parta alle 20:30 e arrivi alla mezzanotte". Il portale non esclude la presenza di alcuni vip nel programma, proprio come visto lo scorso gennaio: "Si stanno discutendo i dettagli in questi giorni, ma è molto probabile".

Rai punta ancora su De Martino in prime time: il precedente

Vero e proprio mattatore degli ascolti tv di questa stagione televisiva – dominata nell’access prime time al timone di Affari Tuoi, capace di registrare numeri da capogiro e infrangere record su record (anche oltre i 7 milioni di spettatori), annichilendo il suo predecessore Amadeus – Stefano De Martino continua così la sua scalata in viale Mazzini, che gli confermerà la fiducia per un’altra prima serata su Rai 1. In una stagione già costellata di risultati straordinari, De Martino ha infatti firmato uno dei suoi grandi successi proprio lo scorso 6 gennaio, quando Affari Tuoi andò in onda nel prime time di Rai 1 con lo speciale Lotteria Italia, toccando il 33,2% di share, con picchi clamorosi e più del 37% di share nella seconda parte. Oltre ad avere ‘rilanciato’ Rai 2 alla guida di Stasera tutto è possibile, dunque, il conduttore campano ex compagno di Belén Rodríguez avrà un altro importante palcoscenico venerdì 6 maggio 2025, quando il game show macina-ascolti sbarcherà nuovamente in prima serata.

