Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio due ex premier e il tecnico più amato d'Italia Stasera - domenica 9 marzo - nuova puntata del talk sul canale Nove: in studio il CT Spalletti, Giuseppe Conte e Romano Prodi.

Continua la carrellata di ospiti che direttamente dal palco di Sanremo si fiondano nel salotto di Che Tempo Che Fa. Questa sera, domenica 9 marzo 2025, dopo aver ospitato Olly, vincitore della kermesse, Brunori Sas, Giorgia e Lucio Corsi, Fabio Fazio porta sul Nove anche Achille Lauro, all’Ariston con ‘Incoscienti Giovani‘, brano con cui si è piazzato al settimo posto. Dalla musica, poi, si passa al calcio con l’intervista a Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionale italiana.

Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell'iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d'avventura. Immancabile, anche la presenza di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, probabilmente ancora in collegamento da casa dopo la pancreatite acuta che l'ha costretta a un ricovero ospedaliero. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (9 marzo): Achille Lauro e Luciano Spalletti

Dopo le ospitate dei suoi colleghi, tra cui Olly, Giorgia, Brunori Sas e Lucio Corsi, questa sera a Che Tempo Che Fa ci sarà anche Achille Lauro. Il cantante romano, sul palco dell’Ariston con ‘Incoscienti Giovani‘, brano tra i più trasmessi in radio, si sta preparando per il suo nuovo tour in giro per l’Italia, con parecchie date già sold out.

Dalla musica al calcio, poi, con Luciano Spalletti. Il ct della nazionale Azzurra, 66 anni venerdì scorso, parlerà (quasi sicuramente) con Fazio dell’imminente partita dell’Italia, quella valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League 2024/2025, che vedrà i Nostri contro la Germania giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20:45, nello stadio milanese di San Siro.

E ancora, nello studio di Fazio arriverà anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, che discuterà con Fabio Fazio dell’attuale scenario politico italiano e delle prospettive future del suo partito. Sempre in tema politico, spazio a Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e presidente della Commissione Europea dal 1999 al 2004, che dirà la sua riguardo al difficile momento vissuto dall’Unione Europea che si appresta a varare un massiccio (e costoso) piano di riarmo.

A CTCF poi arriverà Sabrina Ferilli, volto iconico del cinema italiano, nelle sale dal 13 marzo con il film "La città proibita", per la regia di Gabriele Mainetti.

Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di ‘Che Tempo Che Fa’, l’editoriale di Michele Serra, l’angolo di Edoardo Prati, lo spazio di Roberto Burioni, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con il Tavolo e tanto altro.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono, Max Giusti, Gianluca Torre, Emanuela Fanelli, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

