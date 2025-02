Che Tempo Che Fa, pagelle: Fazio e Giorgia pungono Mogol (8), Gianluca Torre non trova casa (5), con Littizzetto risate in convalescenza (7) Promossi e bocciati della puntata di domenica 23 febbraio del salotto della domenica di Fabio Fazio

Nuova settimana, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa sul Nove. Anche nella puntata di domenica 23 febbraio del salotto televisivo di Fabio Fazio, molti ospiti si avvicendano, per commentare i maggiori fatti di attualità, oppure per confrontarsi faccia a faccia con il padrone di casa durante le interviste a tu per tu.

Come sempre la serata parte con lo spazio di approfondimento, che vede, tra gli ospiti Roberto Saviano. Lo scrittore presenta la docuserie "Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo", suo ultimo lavoro che esplora la figura del giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1988 e che arriverà su Sky e Now da mercoledì 26 febbraio. Naturalmente, con un personaggio come Saviano i temi da affrontare che vanno oltre la promozione sono molti,. Lo scrittore si unisce anche al confronto sulle notizie più importanti della settimana, che vede protagonisti i giornalisti Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala e, in collegamento da Kiev, Nello Scavo.

Poi, come di consueto, la serata si apre alla leggerezza con gli ospiti del mondo dello spettacolo. La prima ad arrivare negli studi di Che tempo che fa è l’acclamatissima Giorgia che, oltre a cantare il suo brano sanremese "La cura per me", si ferma per una simpatica chiacchierata con il conduttore.

Subito dopo ospite di Fabio Fazio è Cristiano Malgioglio, anche lui reduce dall’Ariston, dove è stato co-conduttore della seconda serata del Festival. Poi, ancora leggerezza con il Mago Forest e i Coma_Cosa, senza dimenticare lo spazio di Luciana Littizzetto, anche questa sera in collegamento da casa dove prosegue la sua convalescenza.

A chiudere la serata, come di consueto, lo spazio corale de Il Tavolo, dove si siedono: Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Emanuela Fanelli Gigi Marzullo, Giovanni Esposito, Gianluca Torre, Giucas Casella. Tornano al tavolo anche Mago Forest e Coma_Cose.

Vediamo i promossi e i bocciati della serata con le pagelle della puntata del 23 febbraio di Che tempo che fa. Come sempre prendiamo in considerazione solo i momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 23 febbraio

Giorgia, che canta come 30 anni fa, voto: 9. Diluvio di applausi per la cantante romana, quando finisce di cantare la sua "La Cura per Me". Che racconta le emozioni degli ultimi giorni, come quando si è commossa durante la finale di Sanremo: "La gente si è alzata in piedi, mi ha commosso quell’affetto potente. Andare a Sanremo dopo 30 anni dalla prima volta, per me ha significato rivedere un po’ tutto, poi quella dimostrazione d’amore mi ha fatto crollare, anche perché ero pure un po’ esaurita dopo una settimana" Poi racconta un esilarante aneddoto che risale a una serie di concerti a due con Ornella Vanoni: "Eravamo io e lei", ricorda Giorgia: "Io cantavo questa canzone di Aretha Franklyn e mi disse: ‘ma, perché urli sempre’?" Lo dice imitando alla perfezione la voce della Vanoni facendo ridere tutto lo studio.

La frecciata di Fazio e l’ironia di Giorgia, voto: 8. Ma, a proposito di ironia, sicuramente non sfugge che Giorgia non ha problemi a prendere al volo la palla che le passa Fabio Fazio, quando la accoglie dicendole, maliziosamente: "La tua voce è come quella di 30 anni fa", con un riferimento chiaro all’uscita infelice, di qualche giorno fa di Mogol, che si è espresso con le stesse parole sulla cantante, offrendole anche delle lezioni. Questa cosa della "voce come 30 anni fa", la cantante la coglie e la rilancia più volte durante l’intervista, sempre con il sorriso e con gran classe, che non è acqua.

Cristiano Malgioglio (quello vero), voto:7. Momento di divertimento assicurato con Cristiano Malgioglio ma, soprattutto, con i suoi aneddoti: dal collasso dello zio quando ha visto Ursula Andress in bikini, ad Anita Ekberg che vuole la raccomandazione di Malgioglio per mandare un amico a Sanremo con la disavventura legata ad uno dei suoi alani, da De Andrè che lo ha aiutato a iniziare la carriera fino a Mina incontrata per strada e poi conquistata suonando la chitarra senza saperla suonare.

La convalescenza di Luciana Littizzetto, voto: 7,5. Anche questa sera Luciana Littizzetto non può arrivare in studio perché in convalescenza. Si collega quindi da casa, ma il suo spirito è sempre acuto. Stasera apprezziamo particolarmente il messaggio iniziale, quando racconta i commenti della persona che la vedono giù di tono: "Come ti vedo sciupata, sbattuta! Lo dite a noi che magari siamo stati in ospedale, poi chiusi in casa immobili sul divano in convalescenza, queste battute sono un problema". E aggiunge: "E sono un problema, per esempio con chi lotta contro i problemi alimentari. Quando dite: ‘Ah come sei magro!’, oppure ‘Ah, come sei gonfio!’, potete creare problemi". Triste comunque che la comica stia lì ancora a dire una cosa che ormai dovrebbe essere una cosa scontata e patrimonio della sensibilità di tutti. E invece, pare di no. L’esperienza recente, le ispira pure la letterina, indirizzata allo Stato, su quella preziosa cosa che è la sanità pubblica. Bravissima Littizzetto.

Gianluca Torre non trova casa a nessuno, voto: 5. Si scopre stasera che Gianluca Torre, l’agente immobiliare di Casa a prima vista, non riesce a trovare casa ad almeno due clienti ovvero i Coma_Cose e Simona Ventura. In soccorso dell’agente arriva il prezioso suggerimento del Mago Forest: "Io ho trovato casa su Tinder: ho visto la foto di una su un terrazzino, abbiamo fatto amicizia, e le ho chiesto se vendeva casa".

