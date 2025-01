Filippa Lagerback, chi era la madre Margaretha Lind venuta a mancare all'improvviso: "Non pubblicava più sui social" Abbiamo imparato a conoscere bene la figlia Filippa, in tutti questi anni a Che Tempo Che Fa, ma cosa sappiamo della madre a cui la conduttrice era così unita?

La recente puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda il 19 gennaio 2025, si è aperta con una notizia profondamente toccante: Fabio Fazio ha annunciato la morte di Margaretha Lind, madre della co-conduttrice Filippa Lagerback. Un lutto che ha colpito l’intera trasmissione, da sempre contraddistinta da discrezione e sensibilità. Filippa non era presente in studio, essendosi recata urgentemente in Svezia, dove vive la sua famiglia d’origine, per affrontare questo doloroso momento. Ma chi era Margaretha Lind, la donna che ha lasciato un segno indelebile nella vita di Filippa?

Filippa Lagerback: chi era la madre Margaretha Lind

Margaretha Lind era un medico che ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Svezia, dove ha vissuto anche dopo il trasferimento della figlia in Italia. Professionista stimata, si era guadagnata il rispetto e l’affetto dei suoi pazienti, prima di godersi una meritata pensione negli ultimi anni della sua vita. Divorziò dal padre della conduttrice quando lei era giovane. Nonostante la distanza geografica, Margaretha ha sempre mantenuto uno stretto legame con Filippa, un rapporto reso evidente dai tanti momenti condivisi sui social media.

Una madre amorevole e presente

Il rapporto tra Margaretha e Filippa Lagerback era speciale. La conduttrice ha più volte sottolineato quanto la madre sia stata una figura fondamentale nella sua vita. Filippa ha raccontato che Margaretha nutriva il desiderio che la figlia conseguisse il diploma, ma che, con il tempo, si è mostrata profondamente orgogliosa del percorso professionale intrapreso da Filippa. Madre e figlia condividevano una complicità unica, che si manifestava nei viaggi insieme, come la recente fuga a Madrid, e nei momenti di quotidianità documentati in simpatici reel su Instagram.

La famiglia e l’amore per la cucina

Margaretha Lind era anche una nonna affettuosa e una cuoca appassionata. Nei video pubblicati da Filippa, appariva spesso impegnata a preparare ricette tradizionali svedesi, portando un tocco della sua terra natale nella vita della figlia e dei suoi follower. Nel 2023, in occasione dei 50 anni di Filippa, Margaretha era stata ospite di Verissimo e aveva commosso tutti con parole piene d’amore per la sua "bambina".

Che Tempo Che Fa: un addio improvviso annunciato

La scomparsa di Margaretha è stata improvvisa, lasciando un vuoto enorme nella vita di Filippa e di quanti la conoscevano. Fabio Fazio, con il suo consueto garbo, ha inviato un caloroso abbraccio alla collega durante Che Tempo Che Fa, a nome di tutto il cast e degli spettatori. "Un grande, grande, grande abbraccio", sono state le parole che hanno accompagnato il sentito omaggio alla madre di Filippa.

In questo momento di dolore, non resta che esprimere vicinanza a Filippa Lagerback e alla sua famiglia, rispettando la loro riservatezza e custodendo il ricordo di Margaretha Lind: una donna di grande umanità e forza.

