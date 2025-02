Che Tempo Che Fa, le pagelle: Antonella Clerici realizza un sogno (7), Ornella Vanoni devastata da Sanremo (8), Giucas Casella toppa clamorosa (4) Promossi e bocciati della puntata di domenica 16 febbraio 2025 dello storico programma della domenica di Fabio Fazio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Domenica 16 febbraio 2025 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Anche questa settimana, Fabio Fazio ha accolto nel suo salotto sul Nove tanti ospiti per riflettere sui temi di maggiore attualità e poi per interviste faccia a faccia, tra approfondimento e leggerezza.

Ovviamente in questa puntata non possono mancare diversi momenti legati al Festival di Sanremo 2025 che ha chiuso i battenti ieri sera con il trionfo di Olly. Come sempre, la serata però è partita con lo spazio dedicato all’attualità e con il commento delle notizie della settimana con i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Ferruccio De Bortoli e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Si è poi parlato del cooperante Alberto Trentini, sottoposto a fermo in una prigione del Venezuela, di cui la famiglia non ha notizie dirette da tre mesi. A parlarne con il conduttore, in collegamento da casa, la mamma Armanda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo si è aperto l’ampio spazio dedicato a ospiti del mondo dello spettacolo e a raggiungere il conduttore al tavolo per le interviste faccia a faccia sono stati, direttamente da Sanremo Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata e il secondo classificato Lucio Corsi che ha ricevuto la sorpresa di un video messaggio da parte di Carlo Verdone che lo aveva voluto nel cast di Vita da Carlo 3. Si è parlato di Sanremo anche con Ornella Vanoni, che ha avuto il compito di seguire il Festival per la trasmissione, a casa sua, insieme a Colapesce e Dimartino. Ospiti anche Emanuela Fanelli, Claudio Santamaria, Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che hanno presentato il divertentissimo nuovo film di Paolo Genovese "Follemente", in uscita giovedì 20 febbraio al cinema.

A chiudere la serata, come di consueto, l’allegria de Il Tavolo e, anche qui, si è parlato molto di Sanremo con Nino Frassica, co-conduttore della seconda serata del Festival e Stash dei The Kolors. In questa puntata, dopo il ricovero in ospedale è ricomparsa Luciana Littizzetto che ha fatto il suo pezzo e letto la sua letterina in collegamento da casa. Scopriamo ora le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinto meno di questa puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 16 febbraio 2025.

Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 16 febbraio 2025

Lucio Corsi, poetico e immaginifico in tutto, voto: 9. Lucio Corsi, non annunciato, è stato ospite di Fabio Fazio che l’ha accolto con grande entusiasmo e ripetendo più volte di quanto questo giovane cantautore l’avesse colpito. Corsi ha cantato di nuovo al piano il brano con cui si è piazzato secondo a Sanremo 2025, ma la sorpresa è arrivata subito dopo, quando si è seduto al tavolo per rispondere a qualche domanda del conduttore. E qui si è scoperto che quel mondo poetico che si sente nella sua canzone, è un mondo in cui è immerso anche quando non è al pianoforte. Qualsiasi piccola cosa che racconta infatti la colora di mille sfumature, dall’ammirazione per la nonna, all’amore per la sua terra, la Maremma, che lui vive come il far west, alla realtà della provincia in cui è immerso, fino alle suggestione trovate nel lavoro degli altri musicisti, come Ivan Graziani che da piccolo gli faceva paura per la sua voce profonda che cantava di lupi e via elencando. Incantevole e incantatore.

Il Sanremo di Ornella Vanoni (con Colapesce Dimartino), voto: 8. Esilaranti i video registrati a casa di Ornella Vanoni che aveva il compito di seguire la serata di Sanremo insieme a Colpesce e Dimartino. Si parte da qualche commento tecnico, con i complimenti a Olly, Giorgia e Noemi, che poi virano subito alla delusione, per esempio sull’outfit di Achille Lauro. Si passa alla nostalgia nel momento in cui arriva Antonello Venditti, che a Ornella fa pensare ai "bei tempi, pensavamo che l’Italia fosse un posto felice, e invece…" Per poi arrivare all’inevitabile conclusione: lei che a mezzanotte non ce la fa proprio più e decide di andare al letto, con i due ospiti rimangono (in pigiama) a sonnecchiare sul divano, mentre Sanremo continua. Un’esperienza che comunque ha una eco lunga, perché, come tutti noi, anche Ornella Vanoni, a ventiquattr’ore di distanza, si dice "devastata" dalla serata tanto da non essersi nemmeno riuscita a cambiare dalla stanchezza e, ancora oggi, non riesce a togliersi dalla testa il tormentone "Tutta l’ ltalia, Tutta l’Italia" che continua a canticchiare ma trasformandola in "Povera Italia! Povera Italiaaaa" e anche a commentare con un: "Ma vààà!" finale.

Antonella Clerici e il caffè con Ornella Vanoni e Mara Maionchi, voto 7: Solare e sorridente, Antonella Clerici entra sulle note di Tutta l’Italia, la sigla-tormentone di Sanremo 2025 per raccontare l’esperienza da co-conduttrice della prima puntata del Festival definita "una vacanza con due amici in Riviera". E ha aggiunto: "Sono sempre stata felice su quel palco, quindi mi emoziono ogni volta, ma è l’emozione giusta". Poi, da donna che è stata più volte a condurre sul palco dell’Ariston, 4 volte, si chiede: "Dare Sanremo a una donna non sarebbe male, no?". Poi racconta che il suo sogno sarebbe condurre un programma direttamente dalla sua casa nel bosco, ma questa sera, di sogno ne esaudisce un altro: prendere un caffè con Mara Maionchi e Ornella Vanoni. Un simpatico momento culminato anche con una sua performance vocale, che riscuote i complimenti delle altre due donne, che se ne intendono.

Giucas Casella toppa la previsione e si arrampica sugli specchi, voto: 4. In chiusura di serata, scopriamo la clamorosa toppa di Giucas Casella. Il sensitivo nella scorsa puntata, aveva scelto in un mazzo di 29 carte coperte, ognuna rappresentante un cantante di Sanremo, quella che il suo fluido gli indicava come carta del vincitore. La carta è stata inserita in una busta sigillata, chiusa in una cassaforte, la cui chiave è stata affidata per tutta la settimana a Mara Maionchi. Stasera scopriamo che la previsione è stata completamente toppata, perché la carta scelta al buio e seguendo "il fluido" è quella che rappresenta Giorgia e, a questo punto Casella cerca di arrampicarsi sugli specchi, con l’aiuto di tutto il Tavolo, che sostiene che, comunque, Giorgia è stata la vincitrice morale del Festival di Sanremo 2025. Fatto sta che, la clamorosa toppa del fluido, c’è stata.

Potrebbe interessarti anche