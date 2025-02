Che Tempo Che Fa, anticipazioni: da Fazio parla Giorgia (dopo le polemiche), poi spazio a Saviano Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del canale Nove: stasera si torna sul palco di Sanremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Continua la carrellata di ospiti post Sanremo a Che Tempo Che Fa. Questa sera, domenica 23 febbraio 2025, nel salotto di Fabio Fazio sul Nove, troveremo altri personaggi reduci dall’appena concluso Festival. Dopo aver assistito all’intervista di Lucio Corsi, la scorsa settimana, oggi è il turno di Giorgia, sesta nella classifica della kermesse, e dei Coma_Cose, al decimo posto. Inoltre, presente al talk anche lo scrittore Roberto Saviano. Ovviamente non mancheranno neppure i protagonisti dell’iconico Tavolo, con Nino Frassica e i suoi compagni d’avventura: Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Immancabile, anche la presenza di Filippa Lagerback e il tanto atteso ritorno in studio di Luciana Littizzetto, in collegamento da casa nell’ultima puntata per via di una pancreatite acuta che l’ha costretta a un ricovero ospedaliero. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di CTCF di questa sera.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi (23 febbraio): Giorgia, Coma_Cose e Roberto Saviano

A poco più di una settimana dalla fine di Sanremo, questa sera a Che Tempo Che Fa, spazio ancora ai protagonisti della kermesse canora. Fabio Fazio, infatti, ospiterà Giorgia, che con la sua ‘La cura per me‘ è arrivata sesta nella gara, non senza le tante critiche di chi l’avrebbe voluta almeno nella cinquina dei finalisti e la polemica scoppiata dopo la stroncatura di Mogol, che l’ha criticata per il suo modo di cantare ("Canta come 30 anni fa"). C’è da scommettere che Fazio stasera stuzzicherà la voce di ‘Come saprei’ per sapere cosa ne pensa della stroncatura de paroliere. Nel talk anche i Coma_Cose, sul palco dell’Ariston con ‘Cuoricini‘, brano tra i più passati alla radio in questi ultimi giorni, e destinato a diventare uno dei tormentoni estivi 2025.

A CTCF stasera anche Roberto Saviano: il giornalista e scrittore sarà presto a teatro con un nuovo tour, ‘L’amore mio non muore’, in partenza il prossimo 12 maggio dal Teatro Arcimboldi di Milano. Nello stesso mese, inoltre, uscirà anche il romanzo omonimo. Infine, anche lui di ritorno da Sanremo, Cristiano Malgioglio si riunirà al Tavolo del programma per raccontare la sua esperienza come co-conduttore nella seconda serata del Festival, accanto a Bianca Balti e Carlo Conti. Saranno ospiti della puntata di Che tempo che fa anche Mago Forest, il Presidente del Consiglio Superiore di SanitàFranco Locatelli, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Cecilia Sala e Fiorenza Sarzanini.

Gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa: chi ci sarà al Tavolo

Oltre agli ospiti diversi in ogni puntata, ogni domenica a CTCF ritroveremo le facce amiche di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono, Max Giusti, Gianluca Torre, Emanuela Fanelli, Gigi Marzullo, Giovanni Esposito, Giucas Casella.

Dove quando vedere Che Tempo Che Fa

CTCF va in onda ogni domenica, dalle 19.30 in poi. Il programma, inoltre, è visibile anche sul sito del canale Nove, sia in live streaming che on demand.

