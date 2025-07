Battiti Live 2025, quarta puntata (28 luglio) con ospiti pazzeschi: chi canta, la scaletta ufficiale Stasera, alle 21.40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la kermesse canora più 'calda' dell'estate. Sul palco anche Malgioglio e Sarah Toscano. Ecco i dettagli.

Torna questa sera, con il quarto e penultimo appuntamento dell’estate, la kermesse canora di Canale 5 Battiti Live 2025. A partire dalle ore 21.40, Ilary Blasi e il suo compagno di viaggio Alvin – con il supporto della new entry Nicolò De Devitiis – guideranno un’altra serata all’insegna della bella musica, dalla splendida cornice di Molfetta. Tantissimi i nomi di punta attesi sul palco, da Malgioglio a Francesca Michielin, passando per un serie di talenti targati Amici, come Sarah Toscano e Luk3. Ma vediamo meglio tutti i dettagli della serata, con scaletta e anticipazioni complete qui sotto.

Battiti Live 2025, torna Ilary Blasi con una carrellata di cantanti di Amici

Ci risiamo. Questa sera, alle 21.40 su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata di Battiti Live 2025. Alla conduzione ancora Ilary Blasi e Alvin, affiancati dalla new entry Nicolò De Devitiis. Come al solito, il cast di ospiti che saliranno sul palco di Molfetta è di primissimo livello. E non è tutto, perché lo show musicale si allargherà anche a Taranto, Andria e Manfredonia. Andando così ad abbracciare tutta la Puglia, in una serata davvero imperdibile.

Tra i cantanti più attesi di stasera, l’inossidabile Cristiano Malgioglio, ma anche Clara, Fedez, Sarah Toscano, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio e il figlio LDA. Per non parlare dei giovanissimi Luk3 e Petit. Al fianco dei cantanti, poi, sarà presente il corpo di ballo di Amici, che ha già dato spettacolo negli scorsi episodi con performance e coreografie mozzafiato.

Battiti Live 2025, la scaletta completa della quarta puntata

Quanto alla lista completa dei cantanti di questa quarta puntata, ecco la scaletta della serata in ordine di esibizione:

The Kolors

Fedez e Clara (Scelte stupide)

Cristiano Malgioglio

Sarah Toscano (Amarcord)

Alfa (A me mi piace)

Sal Da Vinci (Rossetto e caffè e L’amore e tu)

Boomdabash (Per un milione e Una stupida scusa)

Fabio Rovazzi (Medley)

Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Fuckyourclique (Cabaret)

Fedez (Battito)

Carl Brave e Sarah Toscano (Perfect)

Gigi d’Alessio (Medley)

Michele Bravi e Mida (Popolare)

Luk3 (Medley)

Gabry Ponte

Francesca Michielin (Francesca e Vulcano)

Luchè

Alfa (Medley)

Tiromancino

Aka7even

Settembre (Amandoti e Vertebre)

Levante (Maimai)

Chiamamifaro (Acqua passata)

Petit (Vitamì)

Venerus (Ti penso)

Alexia (Medley)

CoCo (Le cose che fai)

Vida Loca (Medley).

Quando finisce Battiti Live e dove vedere la puntata di stasera

L’ultima puntata di Battiti Live 2025 è prevista per lunedì prossimo, 4 agosto 2025. Con altri ospiti attesissimi e l’ultima sfilza di cantanti e hit da non perdere assolutamente. La puntata di stasera, lunedì 28 luglio 2025, andrà invece in onda a partire dalle ore 21.40 su Canale 5. E come sempre sarà possibile seguire lo show anche online, sia in diretta streaming che on demand, sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Infine, ricordiamo che il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin sarà trasmesso anche su RadioNorba TV (canale 730 di Sky) e su TeleNorba (canale 510 di Sky).

