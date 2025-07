Battiti Live 2025: terza puntata (21 luglio) con Ilary Blasi e gli ex Amici: ospiti, scaletta, chi canta stasera Questa sera, lunedì 21 luglio, a partire dalle 21.40 andrà in onda il terzo appuntamento della kermesse estiva su Canale 5. Con super-nomi e tantissima musica. Ecco i dettagli.

È tutto pronto per la terza puntata di Cornetto Battiti Live 2025, in onda questa sera, lunedì 21 luglio 2025, a partire dalle 21.40 su Canale 5. Lo show musicale targato Mediaset, tra super-ospiti, artisti emergenti e canzoni memorabili, sarà condotto come sempre da Ilary Blasi e Alvin, affiancati dall’inviato speciale Nicolò De Devitiis. E non mancheranno nomi di grido, tra cui Irama, Annalisa, Fedez e tanti altri. Che saranno affiancati sul palco da un corpo di ballo di primissimo livello, composto anche da ex allievi della Scuola di Amici. Vediamo qui sotto tutti i dettagli, la scaletta di Battiti Live e le anticipazioni della serata.

Battiti Live 2025, tornano Ilary Blasi e Alvin con una carrellata di super ospiti

Questa sera si torna a Molfetta, per la terza puntata estiva di Cornetto Battiti Live 2025. A condurre le danze sarà la solita, impeccabile Ilary Blasi, con l’aiuto di Alvin e dell’inviato Nicolò De Devitiis. E non mancheranno i collegamenti con le esibizioni ‘on the road’, a Galatina e Bitonto, per dare spazio a brani ascoltatissimi e amati dai telespettatori. Tra gli ospiti più attesi, poi, figureranno Irama (reduce da ottimi successi radiofonici) e Annalisa (solita protagonista di hit memorabili).

Per non parlare poi di Francesco Gabbani, ex vincitore di Sanremo, e del divisivo rapper Fedez, pronto a fare cantare gli spettatori con il recente successo "Battito". Ma ci saranno anche Anna, Clara, Rkomi, Fabio Rovazzi, i The Kolors e il consueto appuntamento con la musica dance di Gabry Ponte. Centrale, infine, il contributo del corpo di ballo, che coinvolgerà anche diversi allievi di Amici di Maria De Filippi. Insomma, il talento e le emozioni non mancheranno di certo.

Cantanti e scaletta della terza puntata di Battiti Live 2025

Vediamo di seguito, in dettaglio, la scaletta degli artisti protagonisti della terza serata di Cornetto Battiti Live 2025:

Anna

Anna Tatangelo

Annalisa

Bresh

Capo Plaza

Clara

Coma_Cose

Dani Faiv

Fabio Rovazzi

Fedez

Fred De Palma

Francesco Gabbani

Gabry Ponte

Gaia

Irama

Paola Iezzi

Rhove

Rkomi

Sophie and The Giants

The Kolors

Tony Hadley.

Quando e dove vedere la terza puntata di Battiti Live 2025

La terza puntata di Battiti Live 2025 andrà in onda questa sera, lunedì 21 luglio 2025, a partire dalle ore 21.40 su Canale 5, subito dopo l’appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Sarà inoltre possibile vedere lo show online, sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che a seguire on demand (per chi non riuscisse a vedere l’evento in prima serata).

