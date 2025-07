Ferragni vs Fedez, le reazioni al divorzio: il rapper ‘sparisce’ e lei riceve un regalo ‘sospetto’ I Ferragnez hanno firmato i documenti per il divorzio e raggiunto un accordo consensuale evitando il Tribunale, ma le ‘mosse’ social non si sono fatte attendere

È ufficiale il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. I "Ferragnez", la coppia più chiacchierata degli ultimi anni nel mondo del gossip e della cronaca rosa, sono giunti al capolinea dopo una relazione di circa otto anni e un matrimonio di sei. Stando a quanto rivelato da Il Messaggero e da fonti vicine ai due, l’influencer e il rapper avrebbero raggiunto un accordo consensuale evitando il Tribunale. Le prime "mosse" social, tuttavia, non si sono fatte attendere. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez: l’accordo

A quasi sette anni dal fastoso matrimonio celebrato in Sicilia nel 2018, il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ufficialmente arrivato al capolinea. Gli ormai ex "Ferragnez", infatti, hanno firmato le carte per il divorzio e, dopo una lunga trattativa, hanno raggiunto un accordo consensuale. Rappresentato dagli avvocati Andrea Pietrolucci, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi lui e seguita dall’avvocata Daniela Missaglia lei, il rapper e l’imprenditrice digitale hanno così evitato lo scontro in tribunale e hanno optato per l’affidamento congiunto dei figli. Fedez, inoltre, non dovrà versare un assegno di mantenimento a Leone e Vittoria, ma si farà carico di tutte le spese mediche e scolastiche dei bambini. A quasi un anno e mezzo dalla crisi e la separazione, dunque, il cantante e Chiara hanno ufficialmente voltato pagina dopo periodi di fuoco, dalle rivelazioni di Fabrizio Corona su Angelica Montini al dissing con Tony Effe, la presunta rissa con Cristiano Iovino fino alle mille nuove fiamme di Fedez, così come la relazione finita male tra l’influencer e Silvio Campara prima e Giovanni Tronchetti Provera poi.

La reazione sui social: cosa hanno fatto i Ferragnez

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez – come detto – è arrivato senza troppi tira e molla attraverso un accordo, nel silenzio generale. Le reazioni sui social, tuttavia, non si sono fatte attendere, come confermato da alcuni "indizi" più o meno chiari. Se da un lato il rapper milanese ha preferito il silenzio (su Instagram ha postato solo storie contro il sindaco di Milano Beppe Sala e una foto del suo cane Silvio), dall’altro Chiara Ferragni ha condiviso un archivio di foto dal 2012 al 2018 (il periodo pre-matrimonio), ma non solo. L’influencer cremonese ha anche fatto le valigie e raggiunto l’aeroporto di Malpensa. Arrivata a destinazione, ha ricevuto dei misteriosi fiori di benvenuto, che secondo alcuni potrebbero essere arrivati proprio da Giovanni Tronchetti Provera per festeggiare l’evento, dal momento che si mormora che tra i due si sia riaccesa la scintilla.

