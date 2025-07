Chanel, “Non li supererò mai”: il video che riaccende il dolore per la separazione di Totti e Ilary Blasi La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ricondiviso su TikTok un video di una fan con la scritta “Non li supererò mai…”, riaccendendo la nostalgia per la storica coppia.

Chanel Totti, da poco maggiorenne e ormai avviata a diventare una star dei social, ha sorpreso tutti con un gesto dal sapore nostalgico che ha commosso i fan. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha ricondiviso su TikTok un video realizzato da una fan della coppia: una foto da giovani dei genitori – lei con la felpa della Roma e lui con la casacca giallorossa – immortalati in un momento di complicità, accompagnata dalla scritta "Non li supererò mai…".

Un semplice gesto, senza commenti, che è bastato però a far capire quanto la separazione dei genitori sia ancora una ferita aperta per la secondogenita di quella che per anni è stata una delle coppie più ammirate dello showbiz nazionale.

La reazione dei fan e il peso dei ricordi

Il repost di Chanel Totti è arrivato nella mattinata di ieri e ha immediatamente acceso la miccia dei commenti sul web. «Se non l’ha superata lei, perché dovrei farlo io?», ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: «Sono sempre i figli a rimetterci. Alla fine sono sempre ragazzi, fortunati ma ragazzi giovani». Molti hanno solidarizzato con il dolore ancora evidente della ragazza: «Pure io ancora devo accettare la loro separazione. Per me esistono Totti e Ilary», oppure: «Sono della Lazio ma ho sempre detto che erano una coppia bellissima, mi spiace per come è andata a finire», e ancora: «Il re e la regina di Roma».

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Sono passati ormai tre anni dalla rottura tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, seguita da mesi di battaglie legali e tensioni mediatiche. La causa scatenante della separazione – annunciata nel luglio 2022, con due comunicati distinti – resta avvolta nell’incertezza anche a causa delle reciproche accuse di tradimento che sono fioccate nei mesi successivi all’annuncio. Ilary avrebbe scoperto il flirt di Totti con Noemi Bocchi, mentre l’ex capitano della Roma sostiene che la Blasi lo abbia tradito con Cristiano Iovino, l’ormai celebre "uomo del caffè". Entrambi, insomma, si accusano a vicenda di infedeltà, ma la verità esatta non è ancora emersa chiaramente e sarà la causa attualmente in corso a stabilire di chi è la responsabilità della fine del matrimonio.

Oggi entrambi hanno voltato pagina, con nuove storie d’amore. Totti si è legato stabilmente alla 37enne romana Noemi Bocchi, mentre l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi è impegnata sentimentalmente con l’imprenditore tedesco Bastian Muller; le due nuove coppie sembrano felici, tanto che per entrambe da tempo circolano voci di matrimonio. I tre figli di Ilary e Francesco – Cristian, Chanel e Isabel – vivono con la madre nella splendida villa dell’Eur che prima era la dimora di famiglia, e trascorrono le vacanze dividendosi tra mamma e papà (e rispettivi compagni).

Il rapporto tra Chanel Totti, mamma e papà

Dopo i primi anni di tensioni assolute – e al netto della "guerra" in tribunale ancora in corso – il rapporto tra Totti e Ilary Blasi negli ultimi tempi pare essere diventato di civile convivenza, soprattutto per il bene dei figli. Anche al recente 18esimo compleanno di Chanel entrambi i genitori erano presenti, ma la classica foto di famiglia non c’è stata: solo scatti separati, segno di rapporti ancora "freddi". Con il padre, Chanel Totti avrebbe attraversato momenti di incomprensione, mentre con la madre condivide un legame speciale, fatto di viaggi, moda e social. Di recente le due si sono concesse una vacanza a Ponza, una meta che da sempre custodisce i ricordi più belli della famiglia. La 18enne ha seguito la madre in diverse tappe di Battiti Live 2025, il concerto estivo condotto dalla Blasi con Alvin e Nicolo De Devitiis e in onda su Canale 5. Inoltre, presto Chanel potrebbe debuttare in televisione. Il suo nome, infatti, viene inserito nella lista di papabili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

