Cristiano Malgioglio, chi è il futuro marito Onur. Le origini turche, l’amore a distanza e il matrimonio L’iconico artista dall’estro inconfondibile si è detto sentimentalmente legato a un ragazzo che vive attualmente a Istanbul: scopriamo di più su di lui.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Reduce dal ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi, l’iconico Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare della sua vita sentimentale, da sempre costellata da amori lontani e misteriosi. Il cantante non ha mai nascosto di avere un debole per gli uomini turchi e da un po’ di tempo il suo cuore sembrerebbe essere stato rubato proprio da un uomo di nome Onur, originario di Istanbul. Un amore intenso vissuto a distanza che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe sfociare in un matrimonio proprio il prossimo novembre: scopriamo di più.

Chi è Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio

In tanti anni di carriera, Cristiano Malgioglio ci ha abituati a grandi rivelazioni, soprattutto sulla sua vita privata, senza però entrare mai troppo nei dettagli per mantenere quel riserbo e quell’alone di mistero che rende tutto ciò che dice ancora più coinvolgente e interessante. In questo momento, pare che il cuore del cantante sia occupato da un ragazzo turco di nome Onur. Tutto ciò che sappiamo di lui è che vive a Istanbul, che ha circa 40 in meno e che di professione gestisce una palestra insieme al fratello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cristiano e Onur si sarebbero conosciuti nel 2020 proprio al Gran Bazar di Istanbul: un incontro decisamente dal sapore di fiaba romantica. Da quel momento i due avrebbero dunque iniziato la loro frequentazione, portando avanti un amore intenso ma vissuto a distanza. Da quanto rivelato, i loro incontri avverrebbero proprio in Turchia, a Istanbul, lontano da occhi indiscreti e, soprattutto, lontano dai riflettori dello spettacolo, un mondo al quale Onur non appartiene.

"E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca", aveva raccontato proprio Malgioglio al Corriere della sera nel 2023 a proposito del compagno. Sul matrimonio, invece, aveva aggiunto: "Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così". Chissà però che le cose non possa presto cambiare…

Cristiano Malgioglio, le nozze previste per il prossimo novembre

La vera notizia di questi giorni è però una sola: secondo le indiscrezioni di SuperGuidaTv, Cristiano Malgioglio, ospite allo speciale di Verissimo su Amici, avrebbe rivelato di essere pronto a fare il grande passo con il suo attuale compagno Onur. In particolare, Malgioglio avrebbe confessato di aver già fissato il matrimonio per il prossimo novembre, e che a fargli da testimone sarà proprio l’amica-nemica Alessandra Celentano.

Potrebbe interessarti anche