Ilary Blasi, l’ira di Totti per la ‘Guerra dei Rolex’: “Stanco dei continui litigi”. Cosa succede ora Secondo le indiscrezioni diffuse da un noto settimanale, l'ex Capitano della Roma avrebbe esaurito la pazienza. Ma presto lo scontro in tribunale sarà superato. Ecco i dettagli.

Non si arrestano gli attriti tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ex coppia d’oro scoppiata dopo una serie di scandali e (supposti) tradimenti. Sebbene entrambi abbiamo ritrovato da tempo l’amore, sono proseguiti in tribunale scontri e ripicche, anche in merito all’affido dei famosi Rolex condivisi in famiglia. E adesso, secondo quanto riportato di recente da un noto settimanale, sarebbe soprattutto Totti ad essere stanco di questa situazione. Tanto da aver esternato, si dice, lamentele pesanti a riguardo. Ma la fine della ‘Guerra dei Rolex’ potrebbe essere dietro l’angolo. E con essa anche la chiusura di un capitolo doloroso per tutti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Ilary Blasi, l’indiscrezione sull’ira di Totti per la ‘Guerra dei Rolex’

Chiusi in una cassetta di sicurezza, quattro Rolex dal valore complessivo di circa 700mila euro aspettano il verdetto. Quello del giudice, che entro l’autunno dovrebbe decidere sull’affido dei preziosi oggetti, che in in un modo o nell’altro torneranno nelle mani del legittimo proprietario. Protagonisti di questa battaglia legale, come noto, sono Ilary Blasi e Francesco Totti. Ex coppia ora impegnata con gli strascichi di una separazione complicatissima.

Totti, che si è rifatto una vita con Noemi Bocchi, contesta a Ilary – felicemente accompagnata da Bastian Muller – il reale possesso degli orologi di lusso. Ma la diatriba va avanti da così tanto che ora, come riporta Gente in un’analisi approfondita sul caso, il Pupone ne avrebbe davvero abbastanza. Stando al settimanale, Totti dovrebbe uscire vincitore, alla fine, dato che in "tribunale ha portato scontrini, garanzie e bonifici che attesterebbero che i cronografi sono suoi". Però il punto è che l’ex calciatore "sarebbe molto stanco di questi continui litigi". E la pazienza potrebbe averlo definitivamente abbandonato.

Quando finirà la ‘guerra’ tra Ilary Blasi e Totti

Ad ogni modo, tutto sarà deciso in autunno, quando la giudice del caso si esprimerà a proposito dei quattro Rolex contesi. "Il nuovo procedimento", scrive infatti Gente, "sarà tra ottobre e novembre". Poi finalmente si saprà a chi andranno gli oggetti di valore un tempo condivisi. Ma quale che sia l’esito, resta tanta amarezza per una separazione tutt’altro che pacifica. Mentre i figli della coppia, e soprattutto Chanel, sembrano soffrire particolarmente per quello che sta accadendo. La giovane influencer ha recentemente condiviso un video dei genitori da giovani, aggiungendo la didascalia: "Non li supererò mai…". E il web ha subito interpretato il post come un momento di debolezza della ragazza. Prima finirà lo scontro, dunque, e meglio sarà per tutti. Non solo per chi dei due si sarà aggiudicato l’affido dei quattro fantomatici Rolex.

