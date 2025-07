Battiti Live, pagelle: Ilary Blasi (7) punzecchia Rkomi, Fedez scalzo (3), De Divitiis al miniclub (5) Promossi e bocciati e top e flop nelle pagelle di Batti Live per la puntata di lunedì 21 luglio 2025: ecco come è andata la serata di musica e spettacolo

Nuovo lunedì e nuovo appuntamento con Battiti Live. Nella prima serata del 21 luglio va in onda una nuova puntata della kermesse musicale estiva di Canale 5 made in Puglia. A guidare la lunga serata di musica, danza e spettacolo, come sempre, c’è la rodatissima coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, che quest’anno sono coadiuvati dalla new entry Nicolò De Divitiis. Anche in questo terzo appuntamento settimanale con la musica dell’estate, sono stati tantissimi gli artisti che si sono alternati non solo sul palco di Molfetta, ma anche su quelli di altri piccoli centri pugliesi: Irama, Francesco Gabbani, The Kolors, Annalisa, Fedez, Clara, Rkomi, Capo Plaza, Anna Pepe, Tony Hadley, Paola Iezzi, Fabio Rovazzi, Bresh, Anna Tatangelo, Gaia e tanti altri.

Ma come è andata questa lunga serata in compagnia dei successi musicali dell’estate 2025? Scopriamo i promossi e i bocciati e i flop e top con le pagelle della puntata di luned’ 21 luglio di Battiti Live.

Battiti Live, pagelle 21 luglio 2025

Ilary colpisce ancora, voto:7. Anche questa sera Ilary Blasi non si smentisce e, sopratutto, non rinuncia alla sua ironia pungente. Oltre alla solita vittima (Alvin), nella puntata di Battiti Live di lunedì 21 luglio, la conduttrice romana si diverte anche a mettere in mezzo un altro malcapitato, ovvero il giovane Rkomi. Finito di cantare le sue canzoni, il ragazzo viene raggiunto da Ilary sul palco e si capisce subito che la conduttrice ha "pessime intenzioni". Esordisce infatti, dicendo: "Senti, ma mi hanno detto che ti considerano un sex symbol, sono tutte pazze di te". "No, no", si schermisce Rkomi. "Io sono tranquillo, sto a casa, leggo, vedo film". "Seeee, no no, ma perchè sei arrossito?" affonda la conduttrice, e Rkomi (che indossa una felpa) "No è che fa caldo!" e secondo voi può finire lì? Certo che no, perchè l’ultima parola ce l’ha Ilary: "Ma infatti, ho visto che ti sei messo una cosetta leggera eh…" Colpito e affondato.

Irama autunno- inverno, voto: 5. Irama, ma non è l’unico, si presenta a una manifestazione musicale estiva, senza canzone estiva. L’ultima risale al freddo febbraio, quella del festival di Sanremo, tra l’altro non una delle sue più riuscite. Già la sua musica ha una vena malinconica molto più autunnale che invernale, in più il pezzo che presenta risale proprio a febbraio, in che modo si può inserire in una manifestazione di tormentoni estivi? Si spiega poco, suona un po’ pesce fuor d’acqua. Come detto, non è l’unico, ma stasera in questo senso è stato lui a spiccare.

De Divitiis versione animatore, voto: 5. Ci dispiace dire che, alla terza puntata di Battiti Live, fatichiamo ancora a vedere a proprio agio Niccolò De Divitiis in un ruolo che, tra l’altro, non si capisce bene cosa sia. E’ un po’ più ampio di quello che ha ricoperto chi è venuto prima di lui, ma poi a un certo punto, a parlare con il pubblico e a lanciare in concorso in platea troviamo Alvin, quindi? Ilary Blasi stasera lo accoglie con una delle sue battute quando lui sale sul palco in giacca e camicia: "un impiegato del catasto!" Forse per smentire questa impressione, vediamo poi la ex Iena impegnarsi a "scaldare il pubblico" ma non va oltre il carisma dell’animatore di baby club quando incita la folla con il classicissimo "su le mani!" ripetuto più e più volte. Questione forse di trovare il proprio posto nel programma, perché in un ruolo così sfocato, pare non riesca proprio, per ora, a lasciare il segno.

Fedez con i piedi sudati, voto: 3. Veramente terribile l’immagine di Fedez questa sera, che si presenta sul palco a piedi nudi, oltre alla solita mise da spiaggia, calzoncini sbragati e canotta da sbrago sul divano. Il rapper questa sera, se possibile, peggiora ancora la sua presenza sul palco, entrando in scena completamente senza scarpe per il duetto con Clara che, invece, come sempre, è bellissima. Finita l’esibizione, i due vengono raggiunti sul palco da Ilary Blasi che, ovviamente, non fa passare sotto silenzio la "stranezza" e dice: "No però mi piace questa cosa che stai a piedi nudi, ti invidio!" E qui arriva la cosa che, se possibile, peggiora ancora la situazione "stile" di Fedez, ovvero la spiegazione del perchè si è presentato scalzo: "Avevo i sandali, ma mi sudano i piedi, quindi scivolavo". Un’immagine davvero piacevolissima per il pubblico che lo guarda e lo ascolta, non c’è che dire.

A.A.A. tormentone cercasi, voto: 3. E chiudiamo queste pagelle con un’osservazione che arriva non solo alla terza puntata di Battiti Live, ma ad oltre un mese dall’inizio delle varie kermesse musicali estive in cui, come già osservato, si sentono esattamente le stesse canzoni, degli stessi artisti. Ma che canzoni? Perchè, queste manifestazioni, dovrebbero servire a trovare il tormentone dell’estate 2025 e, possiamo tranquillamente dire che, a metà stagione ancora un tormentone vero e proprio quest’anno non ce l’abbiamo. Tant’è vero che i cantanti che partecipano a Battiti Live, come altrove, portano sul palco i loro successi, che tutti cantano a squarciagola, al contrario delle presunte hit estive. Per dire, questa sera, il brano che fa più ballare la piazza è Occidentali’s Karma che risale al 2017. C’è qualcosa che non quadra no?

