Amici 25, prime anticipazioni: la nuova prof, l’addio scontato e la rivoluzione dell’orario Grandi manovre in vista della nuova edizione del talent di Canale 5: da Veronica Peparini a Lettieri, chi viene e chi va secondo i rumors più aggiornati.

Estate, tempo di lavori in corso per i programmi che apriranno la nuova stagione televisiva. Tra i primi a partire in casa Mediaset, come da tradizione, ci sarà anche la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più amato della tv italiana ripartirà a settembre con l’edizione dei 25 anni, e l’ingresso nella scuola di tanti ragazzi pieni di talento e speranze che proprio in questi giorni stanno sostenendo le selezioni per conquistarsi l’ambito banco della scuola.

E proprio dalle selezioni in corso arrivano i primi rumors, gossip e suggestioni sulle novità che vedremo a settembre nella domenica pomeriggio di Canale 5.

Amici, prime anticipazioni: rivoluzione tra i prof. Chi entra e chi esce

Al centro delle chiacchiere estive sotto l’ombrellone, su web e social, è soprattutto il nuovo cast prof. Su alcuni nomi, sembra oggettivamente impossibile immaginare un avvicendamento: cosa sarebbe Amici senza la maestra Alessandra Celentano e il suo compagnone d’avventura Rudy Zerbi? E come si potrebbe riempire il vuoto di mamma chioccia Lorella Cuccarini?

Su altri nomi invece, il dubbio di rivederli a settembre c’è, e anzi, sembra essere molto più di un dubbio, anche leggendo le esternazioni social della diretta interessata.

Parliamo di Deborah Lettieri, prof entrata nella scuola proprio l’anno scorso in sostituzione dell’uscente Raimondo Todaro. Un’esperienza che possiamo dire a due facce: un pomeridiano promettente e un serale in cui la nuova insegnante ha un po’ faticato, perdendo quasi subito i suoi alunni e quindi risultando spesso estranea alle dinamiche della trasmissione. A far pensare a un addio della danzatrice al talent di Maria De Filippi è stato anche un suo post su Instagram alla vigilia della finale di Amici 24, in cui si leggeva: "Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano. E domani… sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona". Un messaggio che poteva benissimo suonare come un commiato.

Ma se, effettivamente, Deborah Lettieri lascerà libero il suo posto di insegnante, chi potrebbe succederle?

Come detto, qualche spiffero arriva direttamente dalle sale delle selezioni dei nuovi alunni di Amici. Sostiene infatti Deianira Marzano: "Ho due amiche che hanno fatto il provino di Amici ieri e oggi. A visionare c’era la Peparini. Probabile ritorno tra i prof?". _Un’ipotesi, quella di un ritorno di Veronica Peparini nella scuola, che sarebbe accolta con entusiasmo dal pubblico di Amici che ha continuato a seguire con affetto la ex prof anche fuori dalla scuola, mentre la sua vita proseguiva tra nuove sfide professionali, (l’abbiamo vista a La Talpa a settembre) e la nuova vita di mamma di due gemelline nate dal suo legame con Andreas Muller, conosciuto proprio durante il telent di Canale 5 e sposato civilmente in Campidoglio qualche giorno fa, in attesa delle nozze in chiesa previste a settembre. Un ritorno sul banco prof di Amici coronerebbe un momento davvero bello per la Peparini. Chissà che non si possa davvero realizzare anche questo sogno.

La rivoluzione dell’orario

Novità importanti in vista anche sull’orario. Ormai la durata della prima serata è al centro di un dibattito tra addetti ai lavori e spinto dal pubblico, iniziato da mesi. Anche durante la presentazione dei palinsesti Rai se ne è parlato ampiamente, e ora arriva l‘annuncio della produzione di Amici che viene incontro alle esigenze e ai desideri del pubblico: addio chiusura oltre l’1 di notte, si tornerà a un orario più umano, intorno a mezzanotte. E sicuramente questa è la prima notizia certa sulla nuova stagione di Amici che genererà applausi scrosciante da tutto il pubblico del sabato sera di Canale 5.

