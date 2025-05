Amici 24, Nicolò torna a postare sui social (dopo l’eliminazione choc). E scatta l’idea ‘folle’ dei fan Il concorrente del talent Mediaset ha pubblicato un post di ringraziamento su Instagram. Mentre la delusione dei supporter potrebbe portare a scelte davvero drastiche.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

È stato eliminato a un passo dalla finale, Nicolò Filippucci. Era uno dei favoritissimi per la vittoria di Amici 24, eppure in semifinale è uscito, con conseguenti proteste a valanga sui social. Ora a contendersi la vittoria saranno solo due cantanti, TrigNo e Antonia. Mentre Nicolò, oggi, ha voluto ringraziare lo stesso tutti quanti per il fantastico percorso nella Scuola di Maria De Filippi. Lo ha fatto con un post Instagram, in cui annuncia anche l’uscita del suo primo EP il 23 maggio. Ma ai fan del ragazzo questo non è bastato. Perché la rabbia per l’eliminazione è tale che si sta già pensando a una protesta ‘fisica’ davanti agli studi dello show. Per non palare poi delle proteste online, che non accennano a diminuire. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Amici 24, il ritorno sui social di Nicolò Filippucci

Con uno scatto in primo piano, il talento di Amici Nicolò Filippucci è tornato su Instagram per salutare fan e appassionati. E sotto la sua foto (con annesso carosello di immagini del percorso nella Scuola) ha aggiunto un lungo messaggio di commiato. Pieno di gratitudine, ringraziamenti, e appuntamenti che guardano esclusivamente al futuro. "Grazie @amiciufficiale. Grazie dal profondo del cuore", ha esordito il cantante. "Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, sono arrivati anche i ringraziamenti più personali. Per Maria, ovviamente, e per la prof Anna Pettinelli: "Un immenso grazie a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo. Un enorme grazie anche a tutti i Vocal Coach, a @giordanaangi e a tutto il corpo di ballo con cui ho lavorato ogni giorno per portare la versione migliore di me stesso sul palco". E ancora: "Grazie a tutti i ragazzi in casetta con cui ho condiviso questo sogno, siete delle persone speciali e vi voglio un mondo di bene. E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto a @anna_pettinelli che ha sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente".

Sul finale, Nicolò Filippucci ha poi dato appuntamento ai fan. Per la prima, grande tappa della sua carriera fuori da Amici 24. "Ora comincia un nuovo viaggio", ha concluso, "il mio primo EP, ‘Un’ora di Follia’ uscirà il 23 maggio, ci vediamo presto".

Le proteste social e l’idea ‘folle’ dei fan

Non si arresta, tuttavia, il malcontento online per l’eliminazione in semifinale di Nicolò. In tantissimi hanno giudicato la scelta errata, parlando di "semifinale più ingiusta della storia" e di esito "scandaloso". E la rabbia è ormai uscita dai canonici binari del politicamente corretto. Pronta a riversarsi, come appare chiaro da annunci circolati di recente su TikTok, anche sulla piazza. Pare infatti che una protesta fisica verrà organizzata fuori dagli studi di Amici, sabato 17 maggio (cioè il giorno prima della finale). Ma si spera che prima di allora l’allarme sia rientrato. Dopotutto, neanche Filippucci vorrebbe tante proteste, a questo punto. Perché il suo futuro resta luminoso, nonostante la delusione cocente per un finale senza dubbio inaspettato.

Potrebbe interessarti anche