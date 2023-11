Anima Gemella, è già il finale di stagione: Annabella e Carlo alla ricerca della verità Stasera su Canale 5 l'ultima puntata della fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli: chi ha ucciso Adele? E cosa si nasconde nel seminterrato?

Fonte: Mediaset

Questa sera, mercoledì 1° novembre, Canale 5 manda in onda il finale di stagione di Anima Gemella, la fiction in quattro puntate, in onda alle ore 21.30, che vede come protagonisti Daniele Liotti nei panni di Carlo, un affascinante dottore, e Chiara Mastalli in quelli di Nina, una giovane medium con cui, è nato un forte legame. I due sono alla ricerca della verità dietro la morte di Adele, moglie di Carlo, mentre intorno a loro una Torino misteriosa ed esoterica rivela continue sorprese e intrighi. Ma cosa succederà in questo ultimo appuntamento?

Anima Gemella: dove eravamo rimasti

Nella terza puntata, in onda su Canale 5 il 25 ottobre, abbiamo visto Carlo sempre più convinto che la ex moglie sia stata uccisa. Il medico vuole arrivare alla verità assieme a Nina, ma la loro vicinanza non è gradita a Margherita, amica di Adele e promessa sposa di Carlo. Quest’ultima, difatti, vede di cattivo occhio la giovane medium e la sua complicità con il fidanzato. L’incolumità della sensitiva è a rischio, in quanto chi ha ucciso Adele potrebbe avere interesse nel nascondere. Carlo continua ad avvicinarsi a lei anche per evitare altre tragedie e il suo volerla proteggere, scatena nervosismo in Margherita, che ritiene la sensitiva una truffatrice e farà di tutto per allontanarla da Carlo.

Anticipazioni quarta e ultima puntata di Anima Gemella (1° novembre)

Tommy è il principale indiziato della morte di Adele e del tentato omicidio di Nina. La ragazza ora si sente tradita da Annabella ed abbandonata da Carlo, che sta per sposare Margherita. Ma sia Carlo che l’amica non smettono di indagare, e scoprono che forse non era Tommy alla guida dell’auto, ma qualcun altro che sembra avere diverse cose da nascondere in un oscuro seminterrato molto, molto vicino a Nina.

Quando e dove vedere la fiction in tv e streaming (mercoledì 1° novembre 2023)

Anima Gemella sarà in onda stasera in tv, mercoledì 1° novembre, su Canale 5 in prima serata, ovvero alle 21.30. La quarta e ultima puntata può essere seguita anche in streaming e on demand collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile sia da sito ufficiale che dall’app.

