La Preside, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri insieme: un amore nato sul set di Cefalonia che continua con la fiction Rai Le fiction e i film in cui Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno condiviso, in un modo o nell'altro, il set e dove vederli in streaming

Quello tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è un amore che dura da 20 anni. I due si sono conosciuti sul set di Cefalonia, per poi sposarsi nel 2012 al Castello di Donnafugata, in Sicilia. Coppia amatissima dai fan, hanno spesso condiviso un set assieme, anche se non sempre entrambi come attori. Dall’unione sono nate due bambine, Emma (2011) e Bianca (2015). L’intesa tra i due continuerà nella fiction Rai La Preside, in cui Ranieri sarà protagonista e Zingaretti produttore con la sua etichetta Zocotoco.

Le serie e i film con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri e dove vederli in streaming

Cominciamo ovviamente con la miniserie che ha fatto sbocciare l’amore, ovvero Cefalonia del 2005. Luca Zingaretti veste i panni del sergente Saverio Blasco, innamorato di Feria, Luisa Ranieri, recentemente trasferitasi appunto a Cefalonia. Potete trovare la miniserie in streaming in acquisto o a noleggio sulla piattaforma Chili. Nel 2014 i due hanno condiviso il set del film Maldamore, in cui interpretano Sandra e Marco. La pellicola racconta di due coppie sposate che scoprono i rispettivi tradimenti. La trovate in acquisto o a noleggio su Apple TV.

Dal 2021, Luisa Ranieri è la protagonista di Le indagini di Lolita Lobosco, in cui veste i panni dell’omonimo personaggio. Serial investigativo, racconta della vicequestora Lobosco che torna a Bari per dirigere una squadra di soli uomini, facendo di tutto per rimanere se stessa in un mondo prettamente maschile e maschilista. Luca Zingaretti qui svolge la funzione di produttore della serie. Trovate tutte le stagioni in streaming su RaiPlay e su Disney+, oppure a noleggio o in acquisto su Prime Video.

Di cosa parla La Preside con Luisa Ranieri su Rai 1

La nuova fiction Rai racconterà la vicenda di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’Istituto superiore tecnico "Francesco Morano" di Caivano. Quella del Parco Verde è una zona particolarmente difficile, una delle piazze di spaccio più importanti e centrali per tutto il narcotraffico d’Europa. La determinazione della preside Carfora, il cui appello alla legalità è stato accolto con entusiasmo dai quasi 40mila abitanti di Caivano, è stata cruciale nella lotta alla dispersione scolastica, dimostrando che il cambiamento può avvenire anche nelle comunità considerate più difficili.

