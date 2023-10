Anima Gemella, anticipazioni della terza puntata: Nina minacciata da chi ha ucciso Adele Stasera su Canale 5 il terzo episodio episodio della fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli: novità in arrivo

Questa sera, mercoledì 25 ottobre, alle ore 21.30 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della fiction Anima Gemella, ambientata in una Torino esoterica e misteriosa che fa i conti con la realtà quotidiana dei protagonisti e che promette di tenere incollati i telespettatori allo schermo.

I protagonisti Nina e Carlo andranno incontro a nuove scoperte che li aiuteranno a definire un quadro più preciso, che rivelerà particolari inediti sulle circostanze della morte di Adele. Ma il terzo episodio della nuova serie Mediaset mostrerà Nina in pericolo e per mano di chi ha ucciso Adele. Quali particolari verranno svelati e quale sarà la sorte di Nina? Vediamo insieme e nel dettaglio le nuove anticipazioni-

La terza puntata di Anima Gemella vedrà la sensitiva Nina Caruso, interpretata da Chiara Mastalli, farà una scoperta cruciale, che la porterà vicino alla comprensione delle circostanze e motivazioni che hanno portato alla morte di Adele Bontempi, interpretata da Valentina Corti. La sensitiva avrà modo di visitare la casa al lago di Carlo e in quel luogo sentirà forte e chiara la presenza di Adele, che la porterà ad avvicinarsi alla verità. La scoperta inattesa si rivelerà importante e essenziale. Di cosa si tratta? Anche Carlo vorrebbe approfondire la questione e avere risposte, ma sarà costretto da un’emergenza a recarsi velocemente in ospedale, dove lavora.

Anticipazioni terza puntata Anima Gemella: l’incolumità di Nina è a rischio

Il medico è sempre più convinto che la ex moglie sia stata uccisa e vuole arrivare alla verità assieme a Nina, che continua a vedere e sentire la compianta moglie di Carlo e non vuole rinunciare, nonostante gli ostacoli alla verità. Ma la loro vicinanza non è gradita a Margherita, amica di Adele e promessa sposa di Carlo. Quest’ultima, difatti, vede di cattivo occhio Nina e la sua complicità con il fidanzato e non farà mistero di questo suo malcontento. L’incolumità della sensitiva sarà a rischio, in quanto chi ha ucciso Adele potrebbe avere interesse nel nascondere la verità che rincorre Nina. Carlo proseguirà nell’avvicinarsi a lei anche per evitare altre tragedie e il suo volerla proteggere, sempre più evidente scatenerà nervosismo in Margherita, che ritiene la sensitiva una truffatrice e farà di tutto per eliminare la sua presenza vicino a Carlo. Una puntata piena di novità che farà entrare ancora di più nel vivo la fiction.

Quando e dove vederla in tv e streaming (mercoledì 25 ottobre 2023)

Anima Gemella sarà in onda stasera in tv, mercoledì 25 ottobre, su Canale 5 in prima serata, ovvero alle 21.30. La terza puntata può essere seguita anche in streaming e on demand collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile sia da sito ufficiale che dall’app.

