Anima Gemella, le anticipazioni della seconda puntata: Carlo delude Nina Torna la fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli ambientata in una Torino sospesa tra realtà ed esoterismo: trama e dettagli del secondo episodio

Anima Gemella torna con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5. La nuova fiction targata Mediaset con Daniele Liotti e Chiara Masella va infatti in onda oggi mercoledì 18 ottobre 2023 con il secondo episodio. Cosa succederà tra Carlo e Nina in questa Torino magica, sospesa tra realtà ed esoterismo? Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli.

Anima Gemella: trama e anticipazioni della seconda puntata

L’attrazione di Carlo nei confronti di Nina è sempre più palpabile: l’interesse sembra essere anche reciproco, ma la donna è ancora ossessionata da Adele, l’ex moglie defunta del medico chirurgo che continua a comparirle. Nina vuole scacciare questa presenza e tornare alla sua vecchia vita. Quando scopre che Bosio, il "re del cioccolato" di Torino, sta organizzando una grande festa a cui parteciperanno i personaggi più noti e ricchi della città, la donna fiuta l’affare e cerca di infiltrarsi al party per truffare la nobiltà torinese. Ancora non sa che Margherita è la figlia di Bosio.

Come se non bastasse, la migliore amica della compianta Adele approfitta proprio di questa situazione per annunciare il suo fidanzamento e le imminenti nozze con Carlo. Arrabbiata e delusa da questa notizia, Nina decide di chiudere per sempre con Bontempi. L’uomo, tuttavia, non smetterà di cercarla, anche perché convinto che sia l’unica in grado di aiutarlo a fare luce sulla morte di Adele, ancora avvolta nel mistero.

Cast e location

Oltre ai protagonisti Daniele Liotti a interpretare Carlo Bontempi e Chiara Mastalli nei panni di Nina Caruso, nel cast di Anima Gemella troviamo anche Valentina Corti (Adele Bontempi), Alice Mangione (Annabella Copparoni) e Alice Torriani (Margherita Bosio).

La serie è ambientata a Torino, città del mistero e dell’esoterismo per antonomasia. Sono tantissime infatti le leggende legate alla "città magica", attraverso le cui strade del centro si snodano storie nascoste legate alla massoneria e all’esoterismo. Torino si troverebbe infatti nel punto di intersezione tra due triangoli, quello della "magia bianc"a con Praga e Lione e quello della "magia nera" con Londra e San Francisco.

Quando e dove vederla in tv e streaming (mercoledì 18 ottobre 2023)

La seconda puntata di Anima Gemella va in onda stasera in tv su Canale 5 a partire dalle ore 21:30. La serie è disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

