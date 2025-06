L'amore è cieco, Benedetta Parodi e Fabio Caressa per la prima volta insieme in un dating show su Netflix La coppia di conduttori più famosa della televisione per la prima volta insieme con un dating show: condurranno la versione italiana del reality Love is Blind

Fonte: Netflix

CONDIVIDI

Benedetta Parodi e Fabio Caressa presenteranno L’amore è cieco, adattamento italiano del format inglese di Netflix Love is Blind. Per la coppia si tratta della prima conduzione insieme di uno show. Fabio e Benedetta accompagneranno i partecipanti in questo emozionante viaggio alla scoperta del vero amore. Un percorso particolare, in cui i concorrenti arriveranno a scegliere qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona.

A metà tra esperimento sociale e programma di dating

L’amore è cieco: Italia è a tutto gli effetti un mix tra un esperimento sociale e un programma di dating. Uno show che vuole approcciare le relazioni sociali da un punto di vista più nuovo e fresco. Con uno stile non convenzionale, i single che vogliono essere amati per quello che sono avranno la possibilità di trovare finalmente la loro anima gemella. Senza le distrazioni del mondo moderno, essi arriveranno a scegliere chi sposare, ma senza averlo mai incontrato di persona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo essersi viste per la prima volta, le coppie avranno la possibilità di approfondire la conoscenza nella routine quotidiana. Lavoro, amici e parenti metteranno alla prova il neonato legame per testare la sua solidità. La vita vera e i fattori esterni li allontaneranno, oppure quando arriverà il fatidico giorno, i promessi sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?

Una vita assieme ma mai nello stesso show

Per Fabio Caressa e Benedetta Parodi, uniti nella vita dal 1999, L’amore è cieco: Italia rappresenta il primo programma condotto in coppia. Per entrambi l’esperienza televisiva è decennale, ma i due non avevano mai sperimentato la condivisione di uno show. Si tratterà di una sorta di "esame", di test anche per il loro matrimonio, in modo simile a quello che sperimenteranno i concorrenti del programma? Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate, trasmesse in streaming da Netflix. Al momento manca ancora una data di uscita ufficiale.

Potrebbe interessarti anche