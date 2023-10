Anima gemella: via alla nuova fiction di Canale 5 con Daniele Liotti L'11 ottobre la nuova serie debutta sulla rete ammiraglia Mediaset: ecco tutto quello che c'è da sapere, dalla trama al cast a dove vederla.

Mercoledì 11 ottobre prende il via su Canale 5 Anima gemella, la nuova attesissima fiction con protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Dopo il successo delle numerose serie targate Rai nelle quali ha recitato negli ultimi anni, Liotti torna sul piccolo schermo in una produzione Mediaset, nella quale veste per la prima volta i panni di un medico: scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere sulla fiction, dalla trama al cast, passando per le anticipazioni della prima puntata.

Anima gemella, la trama

Il protagonista di Anima gemella è Carlo, uno stimato chirurgo di Torino, che sta affrontando un dolore inimmaginabile: due anni prima ha perso la moglie, Adele, una giovane avvocatessa. Il medico sta riuscendo con il tempo ad elaborare il lutto e sta cercando di voltare pagina. Incontra però Nina, una sedicente medium che però, in realtà, è una truffatrice: la donna riesce a ingannare le persone grazie alla sua straordinaria capacità di imitare le voci, ma anche grazie all’aiuto della sua spalla Annabella. Durante una delle sue sedute spiritiche, accade però qualcosa di strano. Nina cade realmente in trance e inizia a parlare con la voce di Adele, pronunciando alcune parole che soltanto lei avrebbe potuto dire a Carlo. Nel frattempo, quest’ultimo inizia un’indagine, nella quale viene coinvolta anche la stessa Nina. Nel corso delle puntate scopriremo dunque sempre più dettagli su quanto accaduto ad Adele, in un emozionante mix tra indagini e soprannaturale.

Anima gemella, le anticipazioni della prima puntata

Durante la prima puntata di Anima gemella conosciamo dunque Carlo, un chirurgo torinese affascinante e tenebroso, che due anni prima ha perso sua moglie, Adele. Dopo un lungo periodo di dolore, riesce a voltare pagina e decide di chiedere a Margherita, la migliore amica della defunta moglie, di uscire con lui. Ma proprio quando sta per iniziare una nuova vita ecco che una nuova conoscenza sconvolge i suoi piani: Nina, una sedicente medium, scopre di poter parlare con Adele, cambiando totalmente le aspettative di Carlo. Quest’ultimo, aiutato da Nina, decide di fare chiarezza sulla morte della moglie, e inizia quindi una sua personalissima indagine su quanto successo due anni prima.

Il cast di Anima gemella

Come abbiamo già anticipato, il protagonista di Anima gemella è Daniele Liotti, nei panni di Carlo, affiancato da Chiara Mastalli nel ruolo di Nina. Nel cast della fiction troviamo anche Alice Torriani (Margherita), Alice Mangione (Annabella), Matteo Sintucci (Ruben), Valentina Corti (Adele), Davide Iacopini (Tommaso), Donatella Bartoli (madre di Nina), Stefania Rocca (Madame Margot), Hassein Taheri (Faraone) e la straordinaria partecipazione di Barbara Bouchet (Ortensia).

Quando e dove vedere Anima gemella

Anima gemella va in onda nella prima serata di Canale 5 – a partire dalle 21.30 circa – da mercoledì 11 ottobre. La fiction conta in tutto otto episodi, in onda in quattro prime serate, che sono visibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

