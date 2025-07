Sarabanda Celebrity, Papi gioca con Martina Colombari e Anna Tatangelo (col pancione): cosa vedremo stasera Stasera - 6 luglio 2025 - su Italia 1 va in onda la quinta puntata di Sarabanda Celebrity: ecco ospiti e anticipazioni.

Si riaccendono i riflettori nello studio di Sarabanda Celebrity. Dopo la sosta della scorsa settimana per lasciar spazio al Mondiale per club, stasera 6 luglio il quiz show musicale di Enrico Papi torna a tener banco in prime time su Italia 1 con la quinta puntata di un’edizione finora accompagnata da ottimi dati d’ascolto, nonostante il calendario a ‘singhiozzo’. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, stasera la quinta puntata: chi sono gli ospiti del 6 luglio

Sarabanda Celebrity è senz’altro una delle rivelazioni dei palinsesti estivi Mediaset. Partito a fari spenti, lo show di Papi è riuscito a coinvolgere milioni di telespettatori, rinnovando (in parte) il format storico e combinando tradizione e novità in una sfida all’insegna del ritmo. La quinta puntata di stasera seguirà il consueto copione: otto ospiti vip, divisi in due team da quattro, si sfideranno in una serie di game tra hit, memoria, intuizione e aneddoti. Il loro scopo sarà quello di mettere da parte punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale, che deciderà la squadra vincitrice della puntata.

Stasera assisteremo allo scontro tra il team femminile composto da Anna Tatangelo (che da poco ha annunciato di aspettare un figlio), Martina Colombari, Nancy Brilli e Asia Argento, e quello maschile, formato da Alvin, Enzo Miccio, Mauro Repetto e Sergio Friscia.

Gli ascolti ok di Sarabanda Celebrity

Dallo scorso 25 maggio, Sarabanda Celebrity ha fatto il suo ritorno in TV con quattro puntate trasmesse finora, tutte accolte da risultati d’ascolto piuttosto incoraggianti. Lo storico format di Mediaset – in questa versione declinato con concorrenti VIP – ha registrato una media intorno all’8% di share, un dato considerato soddisfacente per la rete. Un successo, questo, che ha rilanciato la carriera di Enrico Papi dopo un paio di insuccessi come Tilt – Tieni il tempo e Big Show. Il ‘Biscione’ ha infatti annunciato che Sarabanda sarà in onda anche a partire dal 21 luglio anche in fascia preserale in una versione non vip totalmente rinnovata su Canale 5. La scelta rientro in un piano di ristrutturazione dei palinsesti che prevederà anche il debutto di La Ruota della fortuna in fascia access prime time e lo slittamento di Paperissima Sprint su Italia 1.

Dove vederlo stasera in TV e streaming

La quinta puntata di Sarabanda Celebrity è in programma stasera in TV su Italia 1 alle ore 21.30. Sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand.

