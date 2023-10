Andrea Giambruno, cala la 'mannaia' Mediaset: fuori dal Diario del giorno Dopo i fuori onda di Striscia il Biscione fa sapere che il giornalista non sarà più al timone del programma: "Continuerà a curare il coordinamento redazionale".

I fuori onda di Striscia la Notizia stanno avendo effetti drastici sulla vita professionale di Andrea Giambruno. Con una nota, Mediaset ha fatto sapere che il giornalista non sarà più alla conduzione del Diario del giorno (QUI le ipotesi su chi lo sostituirà), programma di Rete 4 di cui era al timone. Nessun licenziamento e nessun provvedimento disciplinare però, solo un modo di arginare la bufera mediatica che si è creata attorno al conduttore dopo i servizi del Tg satirico di Antonio Ricci, che sono costati al conduttore anche la rottura con la premier Giorgia Meloni. "Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento – si legge nella nota del Biscione -, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma ‘Diario del giorno’, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale".

Andrea Giambruno non condurrà più il Diario del giorno: il comunicato

Il comunicato di Mediaset è arrivato nella serata di martedì 24 ottobre, dopo un confronto tra l’azienda e il giornalista, protagonista dei discutibili video fuori onda diffusi da Striscia la Notizia la settimana scorsa. Nella nota si legge chiaramente che l’ormai ex compagno di Giorgia Meloni non sarà più al timone del Diario del giorno, programma di cui era alla conduzione da settembre 2023. E se questa exit strategy, scelta in comune accordo con Mediaset, pare non riserbi nessun altro provvedimento disciplinare per lui, che continuerà comunque a lavorare dietro le quinte della trasmissione, qualche guaio però potrebbe arrivare dall’Ordine dei giornalisti: il caso è stato, infatti, portato sulla scrivania del Consiglio di disciplina della Lombardia, e del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino, da parte della Commissione pari opportunità (Cpo) della Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi).

Altri fuori onda in arrivo per Giambruno: l’ipotesi

E mentre Andrea Giambruno si appresta a ritornare chino sulle scrivanie della redazione del Diario del giorno, da più parti si fanno forti rumor che parlano di nuovi fuori onda in arrivo che riguardano il giornalista. Come riporta Il Fatto Quotidiano, infatti, sono insistenti le voci dell’entourage attorno alla premier, che danno praticamente per certi altri audio in arrivo, in cui pare si parli di Meloni ma anche del suo esecutivo, probabilmente ancora più pesanti dei video del Tg satirico ormai virali.

