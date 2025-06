Andrea Giambruno e Federica Bianco fanno coppia fissa, ma senza dare nell’occhio: “Troppa pubblicità fa male” L’ex fidanzato della Premier Giorgia Meloni frequenta da ormai un anno la vicecoordinatrice della Lega per Roma: ecco spuntare le prime foto insieme.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’inizio della frequentazione tra Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno della Premier Giorgia Meloni, e Federica Bianco, vice coordinatrice della Lega per Roma e provincia, risale a circa un anno fa. Se inizialmente sembrava trattarsi di un semplice ‘flirt estivo’, i diretti interessati hanno invece dimostrato di fare davvero sul serio. I due fanno ormai coppia fissa e, negli ultimi giorni, i paparazzi del noto settimanale Chi li hanno fotografati mentre uscivano dall’abitazione di Giambruno a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra: scopriamo di più.

Andrea Giambruno e Federica Bianco fanno coppia fissa

Altro che flirt estivo, la frequentazione tra Andrea Giambruno e Federica Bianco prosegue da circa un anno e i due sembrerebbero più intenzionati che mai a fare sul serio. A immortalare per la prima volta i diretti interessati insieme, dopo le immagini risalenti a un anno fa, sono stati i paparazzi di Chi, la rivista di Alfonso Signorini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A corredo delle immagini, tra le pagine del noto settimanale è infatti possibile leggere: "Andrea Giambruno e Federica Bianco non hanno bisogno di nascondersi, ma cercano comunque di non dare nell’occhio. Le immagini parlano di una quotidianità, una consuetudine fra i due: lei entra ed esce dall’abitazione romana del giornalista in giorni diversi. Al mattino ciascuno dei due va al lavoro, Giambruno in redazione, Federica nello Studio Medico Basoccu, specializzato in chirurgia estetica, con cui collabora. E la sera si ritrovano".

Giambruno e Federica Bianco fanno sul serio, ma senza dare nell’occhio: "Troppa pubblicità fa male"

Che si tratti di amore vero o meno (questo sarà solo il tempo a rivelarlo) l’unica certezza è che i due sembrerebbero avere trovato un equilibrio nella loro relazione. Questo cercando sempre, proprio come hanno fatto nell’ultimo anno, di mantenere un profilo molto basso ed evitare troppi pettegolezzi sulla loro relazione. Ricordiamo infatti che Andrea Giambruno è pur sempre l’ex compagno della Premier Giorgia Meloni, e che i due hanno anche una figlia, dunque evitare di far parlare troppo di sé rimane senza dubbio un’ottima idea.

"Sanno entrambi che troppa pubblicità può fare male", ha ironizzato il settimanale Chi proprio a proposito del riserbo mostrato da Andrea e Federica. E Giambruno questo lo sa molto bene considerando che l’ultima volta che si è davvero parlato tanto di lui, facendo riferimento ai fuori onda resi pubblici da Striscia La Notizia, il conduttore ha perso il suo amato lavoro davanti alle telecamere e l’opinione pubblica non è certo stata clemente nei suoi confronti. Ecco allora che quella del basso profilo appare una scelta decisamente saggia.

Potrebbe interessarti anche