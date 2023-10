Striscia inguaia Giambruno, nuovi fuorionda choc. Giorgia Meloni: "La nostra relazione finisce qui" Emergono nuovi filmati del giornalista, nei quali tiene comportamenti a dir poco inaccettabili nei confronti delle colleghe. La premier interviene.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Continua a far discutere il comportamento di Andrea Giambruno a Diario del Giorno. Dopo le figuracce in diretta e il rifiuto di scusarsi per gli scivoloni, Striscia la Notizia ha mostrato alcuni video di fuorionda che hanno portato il giornalista a finire nuovamente nella bufera. Nella puntata di ieri, 19 ottobre, il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda un secondo video, che ha creato non poco imbarazzo non solo al conduttore, ma anche all’intero Governo della sua compagna, Giorgia Meloni.

Il nuovo (imbarazzante) fuorionda di Andrea Giambruno

Nel secondo fuorionda diffuso da Striscia la Notizia, il comportamento di Andrea Giambruno è a dir poco inaccettabile. In particolare, si vede come il giornalista abbia atteggiamenti provocatori nei confronti di alcune colleghe, rigorosamente donne, con tanto di allusioni sessuali. Non è chiaro a chi, in particolare, Giambruno si rivolga, ma rispondere è la voce di una donna. "Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo", dice Mister Meloni. "Lo hai già fatto", risponde una collega, alla quale il conduttore poi chiede: "Tu sei fidanzata?". La risposta, spazientita, della giornalista: "Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea". Ma il peggio deve ancora arrivare: "Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te, dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Lo sai che io e *****, abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con **** . Però generalmente va a Madrid a ciu***e. Hai sco**to? C’è fi*a? Sco**to? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio". A quel punto, Giambruno si rivolge ad un’altra donna: "Le ho detto se vuole entrare a far parte del nostro gruppo. Le ho detto devi fare le foursome con noi. Tradotto: si sc**a". Si sente pol la voce di un uomo, che mette in guardia il conduttore: "Se ti registra Striscia, poi vedi te..". E Giambruno replica, ridendo: "Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle entrate".

Giorgia Meloni: "La nostra relazione finisce qui"

Questa volta Andrea Giambruno ha decisamente oltrepassato il limite, creando non solo una situazione in cui una donna non dovrebbe mai trovarsi (nel caso delle colleghe importunate), ma anche un vero e proprio caso politico. Forse il conduttore si è dimenticato di essere il compagno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale aveva già provveduto a creare non pochi imbarazzi con le sue figuracce avvenute in onda. Ora, però, la situazione è ancora più grave, visto il comportamento tenuto da Giambruno nel fuorionda. E così, dopo il servizio di Striscia la Notizia, la premier in persona ha dato un annuncio che probabilmente in molti si aspettavano: la sua relazione è finita. Lo ha rivelato con un post pubblicato su Instagram: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

