Striscia (ancora) contro Affari Tuoi: “I numeri lo dimostrano”, l’ultimo attacco al gioco dei pacchi Il programma satirico rilancia i sospetti sul gioco di De Martino a causa di un presunto sistema legato al budget: spuntano passate dichiarazioni di Max Giusti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Striscia la Notizia torna a puntare il dito contro Affari Tuoi, proprio ora che il game show di Rai 1 ha chiuso una stagione da record, con l’ultima puntata andata in onda il 28 giugno. Come già accaduto in passato, il programma satirico solleva dubbi sulla casualità del gioco, insinuando che dietro le quinte esista un meccanismo ben oliato per rispettare un budget prestabilito. Una teoria, questa, che Striscia porta avanti da tempo, e che anche in questi giorni torna a fare rumore.

Affari tuoi e i dubbi di Striscia la notizia sul budget da rispettare

Nel servizio trasmesso sul sito ufficiale di Striscia, e andato in onda, si legge: "Nonostante l’auto-sbandierata aleatorietà di Affari Tuoi, si conferma la inderogabile presenza di un budget da rispettare". Secondo quanto affermato dal tg satirico, la vincita media per puntata di 31.555 euro, calcolata su un totale di 8.267.547 euro distribuiti in 262 episodi circa, rappresenterebbe una regolarità troppo sospetta per un gioco che dovrebbe essere basato esclusivamente sul caso. A rafforzare il sospetto del programma ci sarebbe anche una vecchia dichiarazione di Max Giusti, che condusse il programma nel 2008/2009. In un podcast, l’ex conduttore aveva raccontato, come riportato da Striscia, che si doveva assolutamente rientrare in un budget medio di 33.000 euro a puntata. Un dettaglio che, per il TG satirico non sarebbe affatto secondario, ma parte di un sistema rodato che si ripeterebbe ancora oggi.

Smentite, ipotesi e coincidenze curiose

La Rai ha sempre smentito con decisione queste insinuazioni. Pasquale Romano, autore storico della trasmissione noto al pubblico come "il Dottore", ha spiegato più volte che Affari Tuoi si basa completamente sulla fortuna, e che non esiste alcun controllo sulle dinamiche di gioco. "Le variabili sono talmente numerose che non si può intervenire su nulla", aveva dichiarato in un’intervista a La Verità. Nonostante ciò, Striscia torna a parlare anche dei provini. Durante quelle selezioni, spiega l’inviata Rajae nel servizio, ai concorrenti viene chiesto di indicare numeri legati a esperienze personali importanti, come anniversari, compleanni o anche lutti. E in almeno tre casi documentati, proprio quei numeri si sono rivelati associati a pacchi con premi altissimi, rimasti in gioco fino alla fine. I dubbi di striscia sono chiari: si tratta di puro caso? O un modo per costruire una tensione emotiva che mantenga alta l’attenzione? "L’unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta!", chiosa quindi l’inviata di Striscia.

L’attacco di Striscia ad Affari Tuoi di Stefano De Martino

Va detto con chiarezza che, almeno per ora, non esistono elementi concreti che dimostrino le accuse. Le ricostruzioni proposte da Striscia, per quanto argomentate, restano ipotesi, non suffragate da prove ufficiali o interventi di enti terzi. La Rai continua a ribadire la trasparenza del gioco, sottolineando come il format sia da anni controllato e certificato nel rispetto delle regole. Fino a quando non emergeranno riscontri oggettivi, la linea è chiara: tutto si svolge nel rispetto della casualità e dell’imprevedibilità tipica di un gioco basato sulla fortuna. Intanto, con la pausa estiva alle porte, Affari Tuoi si ferma dopo una grande stagione di successi, con alla guida Stefano De Martino. Ma se c’è una cosa certa, è che la tensione tra il programma e Striscia la Notizia non accenna a diminuire. E la nuova stagione potrebbe riaccendere il confronto.

