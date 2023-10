Giambruno, chi lo sostituisce al Diario del Giorno: le ipotesi (compresa la "sventurata" Guglielmi) Con l’ex compagno di Giorgia Meloni costretto a lasciare la conduzione del programma si apre il toto-nomi sul suo successore per il futuro della trasmissione

Il "sexy gate" che ha investito Andrea Giambruno è stato un vero e proprio terremoto per la politica e per la televisione italiana, anche e soprattutto per il Diario del Giorno, il programma che l’ormai ex compagno di Giorgia Meloni conduceva da quest’anno. Dopo lo scandalo il giornalista è stato infatti costretto a rinunciare alla conduzione, e per la trasmissione è arrivato l’ora di guardare al futuro. Chi prenderà il posto di Andrea Giambruno al timone del Diario del Giorno? Analizziamo tutte le ipotesi.

Il Diario del Giorno: i possibili sostituti per il dopo-Giambruno

In una 24 ore da incubo Andrea Giambruno ha pagato caro i fuorionda del Diario del Giorno emersi con l’inchiesta di Striscia, che ha svelato alcuni inaccettabili comportamenti e continue provocazioni a sfondo sessuale da parte del giornalista nei confronti delle colleghe. Giambruno ha perso così sia la conduzione del Diario del Giorno (continuerà a lavorare per la redazione, ma non apparirà più in video, come concordato con Mediaset) che la sua storia sentimentale con Giorgia Meloni, giunta al capolinea.

Negli ultimi giorni Andrea Giambruno è stato sostituito da Manuela Boselli e Luigi Galluzzo. In questa prima settimana di auto-sospensione, infatti, i colleghi si sono alternati alla conduzione dopo che Manuela Boselli aveva preso le redini del programma già subito dopo il servizio sui fuorionda mandato in onda da Striscia settimana scorsa. Ora per il Diario del Giorno è tempo di guardare il futuro, in cui si aprono nuove possibilità.

Oltre ai già citati e "rodati" nomi di Manuela Boselli e Luigi Galluzzo, infatti, non mancano altre opzioni come sostituti. Il toto-nomi vede quotate al momento per lo più ipotesi interne. Ai conduttori attuali si potrebbe aggiungere Elena Tambini, giornalista del Tgcom24 che dal 2022 lavora per il Diario del Giorno (la scorsa primavera ha anche condotto in prima serata su Rete 4 Sette Giorni). Non è escluso poi il nome della stessa Viviana Guglielmi, la "sventurata" vittima delle avances indecenti di Andrea Giambruno emerse con i fuorionda diffusi da Striscia. 46 anni, bergamasca ma nata a Sanremo, la giornalista del Tg4 è cresciuta professionalmente in tv ispirandosi al suo mito Candido Cannavò e, dopo essere stata spiacevolmente protagonista della disavventura causatale da Andrea Giambruno (sui social continua a ricevere messaggi di solidarietà), potrebbe essere pronta a prendersi una "rivincita" in ambito professionale.

