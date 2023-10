Andrea Giambruno fuori anche da Mediaset: i fuorionda costano caro all’ex mister Meloni L’ex compagno della premier non sarà alla guida del Diario del Giorno per tutta la prossima settimana dopo l’inchiesta di Striscia: parla anche Antonio Ricci

Una 24 ore da incubo per Andrea Giambruno, che dopo la fine della sua relazione sentimentale con Giorgia Meloni rischia di perdere anche il lavoro. L’ormai ex first gentleman potrebbe infatti pagare a caro prezzo gli inaccettabili fuorionda emersi nell’inchiesta di Striscia la Notizia, che hanno sollevato un enorme polverone e che potrebbero fargli perdere la conduzione del Diario del Giorno su Rete 4. Il giornalista non sarà al timone del programma per tutta la prossima settimana. Secondo le ultime indiscrezioni, e in particolare dal "flash" lanciato dal sito Dagospia, Andrea Giambruno sarebbe infatti fuori dai piani Mediaset, che affiderà il programma alla giornalista Manuela Boselli, come accaduto ieri. Scopriamo tutti i dettagli.

Giambruno fuori da Mediaset

Nel corso della puntata di ieri di Striscia la Notizia sono emersi dei nuovi fuorionda che hanno compromesso la figura di Andrea Giambruno. Il conduttore ed ex compagno di Giorgia Meloni si era infatti già reso protagonista di alcuni comportamenti a dir poco inadeguati e "spinti" con alcune colleghe del Diario del Giorno, ma le parole inaccettabili riportate ieri dal tg satirico di Canale 5 (fuorionda in cui Giambruno parlava di tresche, threesome, foursome, provocando con continue allusioni sessuali le donne in studio) potrebbero costargli il posto in Mediaset. Dopo aver perso la sua compagna Giorgia Meloni – la Presidente del Consiglio ha infatti chiuso la relazione, che durava da quasi dieci anni – Giambruno rischia di perdere anche il lavoro. Il Diario del Giorno andrà in onda oggi pomeriggio, come di consueto, alle 15:30, e il giornalista, sarà sostituito alla conduzione da Manuela Boselli, che ha già preso il suo posto nella giornata di ieri. Come confermato da Mediaset, Andrea Giambruno non condurrà il talk show per tutta la prossima settimana.

Parla Antonio Ricci: "Giorgia Meloni mi ringrazierà"

Sulla questione a dir poco spiacevole è intervenuto anche Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, il programma che ha svelato tutti i retroscena destinati a sollevare il polverone mediatico. "Meloni, un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere" ha commentato Ricci ad ANSA, facendo riferimento alla decisione della premier di chiudere con Andrea Giambruno. Nel post con cui ha annunciato la rottura con l’ormai ex compagno, la leader di FdI ha parlato si "strade divise da già diverso tempo", e i fuorionda emersi con Striscia la Notizia potrebbero effettivamente essere stati la goccia a far traboccare inesorabilmente il vaso.

